توزر: نسبة البيع الجهوية لصابة التمور على رؤوس النخيل لم تتجاوز 17 بالمائة الى أوائل شهر أكتوبر

وات - قال رئيس قسم الارشاد والنهوض بالإنتاج الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر، طلال حمزة، ان المعدل الجهوي لعمليات بيع صابة التمور على رؤوس النخيل في مختلف واحات الجهة، لم يتجاوز 17 بالمائة، وذلك الى غاية 6 أكتوبر الجاري.

وأشار المصدر ذاته، في تصريح أفاد به (وات)، اليوم الثلاثاء، الى أن النسبة تتفاوت من واحة الى أخرى، حيث سجلت واحة تمغزة أرفع نسبة بيع بـ46 بالمائة الى غاية نفس التاريخ، كما تفاوتت أسعار البيع من معتمدية الى أخرى وكانت أعلاها بمعتمدية تمغزة، حيث تراوحت أسعار البيع على رؤوس النخيل بالنسبة الى الكلغ الواحد من دينارين الى 4 دنانير، فيما انخفضت الأسعار في باقي معتمديات الولاية لتتراوح بين دينار واحد ودينارين و500 مليم.

ولاحظ حمزة، انخفاض معدل أسعار البيع خلال الموسم الحالي، حيث تراوحت في بعض الواحات بين دينار ودينارين للكلغ الواحد على رؤوس النخيل والبطء الشديد في بيع الصابة، بالإضافة الى تأثر جودة التمور بارتفاع درجات الحرارة وتسجيل عدة إصابات بعنكبوت الغبار.

يذكر ان واحات الجهة حققت نسبة نضج للمنتوج في حدود 75 بالمائة، علما وان عمليات الجني انطلقت في بعض المستغلات فقط، وكان الموسم شهد تلقيح 12 مليون عرجون، وتغليف 4 ملايين منها بشباك الناموسية و70 ألف بمادة البلاستيك.





