صفاقس : الدورة الأولى لمهرجان  Festival Band

ينظم المركب الثقافي محمد الجموسي بصفاقس بالتعاون مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية الدورة الأولى لمهرجان Festival Band وذلك من 12 الى 15 أكتوبر



وتتنزل احداث هذه التظاهرة الفنية في اطار اثراء خارطة الفعاليات الثقفافية بالجهة والانفتاح على تعبيرات فنية وشبابية جديدة لتاطير المواهب الواعدة بالجهة وخلق مناخ من التنافس يساعد على تطوير قدراتهم وتنميتها



تكون إشارة انطلاق المهرجان بعرض الفنان Hilel Band بداية من الساعة السابعة مساء بمركب محمد الجموسي وفي اليوم الثاني يكون الموعد مع مجموعة شغف قبل ان يفسح المجال يوم 14 أكتوبر للفنان نادر قيراط.

ويسدل الستار على هذه الدورة الأولى للمهرجان يوم 15 أكتوبر 2021 مع عرض

Seven Skies





