كرة اليد: برنامج مباريات الدور ثمن النهائي لكأس تونس أكابر

أعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد اليوم الاثنين عن تعيين مقابلات الدور ثمن النهائي لكأس تونس للأكابر للموسم الرياضي 2020 - 2021 .

وفيما يلي برنامج المباريات، التي ستجرى بعد غد الأربعاء 13 أكتوبر 2021:



في قاعة بئر شلوف نابل:

البعث الرياضي ببني خيار - مكارم المهدية ( س 16:00)



في قاعة الشيحية:

الشبيبة الرياضية بالشيحية - الجمعية الرياضية بالحمامات ( س 16:00)



في قاعة طبلبة:

النسر الرياضي بطبلبة - النادي الافريقي ( س 16:00)



في قاعة قصور الساف:

نادي كرة اليد بقصور الساف - الترجي الرياضي التونسي ( س 16:00)



في قاعة حشاد اريانة

الجمعية الرياضية لكرة اليد بأريانة - أولمبيك سليمان (س 15:00)



في القاعة الأولمبية بسوسة:

النجم الرياضي الساحلي - نادي كرة اليد بجمال ( س 16:00)



في قاعة ساقية الزيت:

النادي الرياضي بساقية الزيت - النادي الرياضي الهلالي ( س 16:00)



يذكر أنّ المستقبل الرياضي بمجاز الباب كان قد ضمن تأهله للدور ربع النهائي اثر انسحاب فريق نادي كرة اليد بطبربة







