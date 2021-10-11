كرة اليد: برنامج مباريات الدور ثمن النهائي لكأس تونس أكابر

أعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد اليوم الاثنين عن تعيين مقابلات الدور ثمن النهائي لكأس تونس للأكابر للموسم الرياضي 2020 - 2021 .
وفيما يلي برنامج المباريات، التي ستجرى بعد غد الأربعاء 13 أكتوبر 2021:
في قاعة بئر شلوف نابل:
البعث الرياضي ببني خيار - مكارم المهدية ( س 16:00)
في قاعة الشيحية:
الشبيبة الرياضية بالشيحية - الجمعية الرياضية بالحمامات ( س 16:00)
في قاعة طبلبة:
النسر الرياضي بطبلبة - النادي الافريقي ( س 16:00)
في قاعة قصور الساف:
نادي كرة اليد بقصور الساف - الترجي الرياضي التونسي ( س 16:00)
في قاعة حشاد اريانة
الجمعية الرياضية لكرة اليد بأريانة - أولمبيك سليمان (س 15:00)
في القاعة الأولمبية بسوسة:
النجم الرياضي الساحلي - نادي كرة اليد بجمال ( س 16:00)
في قاعة ساقية الزيت:
النادي الرياضي بساقية الزيت - النادي الرياضي الهلالي ( س 16:00)
يذكر أنّ المستقبل الرياضي بمجاز الباب كان قد ضمن تأهله للدور ربع النهائي اثر انسحاب فريق نادي كرة اليد بطبربة
وفيما يلي برنامج المباريات، التي ستجرى بعد غد الأربعاء 13 أكتوبر 2021:
في قاعة بئر شلوف نابل:
البعث الرياضي ببني خيار - مكارم المهدية ( س 16:00)
في قاعة الشيحية:
الشبيبة الرياضية بالشيحية - الجمعية الرياضية بالحمامات ( س 16:00)
في قاعة طبلبة:
النسر الرياضي بطبلبة - النادي الافريقي ( س 16:00)
في قاعة قصور الساف:
نادي كرة اليد بقصور الساف - الترجي الرياضي التونسي ( س 16:00)
في قاعة حشاد اريانة
الجمعية الرياضية لكرة اليد بأريانة - أولمبيك سليمان (س 15:00)
في القاعة الأولمبية بسوسة:
النجم الرياضي الساحلي - نادي كرة اليد بجمال ( س 16:00)
في قاعة ساقية الزيت:
النادي الرياضي بساقية الزيت - النادي الرياضي الهلالي ( س 16:00)
يذكر أنّ المستقبل الرياضي بمجاز الباب كان قد ضمن تأهله للدور ربع النهائي اثر انسحاب فريق نادي كرة اليد بطبربة
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