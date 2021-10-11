كرة اليد: برنامج مباريات الدور ثمن النهائي لكأس تونس أكابر

Publié le Lundi 11 Octobre 2021 - 15:12قراءة: 0 د, 46 ث
أعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد اليوم الاثنين عن تعيين مقابلات الدور ثمن النهائي لكأس تونس للأكابر للموسم الرياضي 2020 - 2021 .
وفيما يلي برنامج المباريات، التي ستجرى بعد غد الأربعاء 13 أكتوبر 2021:

في قاعة بئر شلوف نابل:
البعث الرياضي ببني خيار - مكارم المهدية ( س 16:00)

في قاعة الشيحية:
الشبيبة الرياضية بالشيحية - الجمعية الرياضية بالحمامات ( س 16:00)

في قاعة طبلبة:
النسر الرياضي بطبلبة - النادي الافريقي ( س 16:00)

في قاعة قصور الساف:
نادي كرة اليد بقصور الساف - الترجي الرياضي التونسي ( س 16:00)

في قاعة حشاد اريانة
الجمعية الرياضية لكرة اليد بأريانة - أولمبيك سليمان (س 15:00)

في القاعة الأولمبية بسوسة:
النجم الرياضي الساحلي - نادي كرة اليد بجمال ( س 16:00)

في قاعة ساقية الزيت:
النادي الرياضي بساقية الزيت - النادي الرياضي الهلالي ( س 16:00)

يذكر أنّ المستقبل الرياضي بمجاز الباب كان قد ضمن تأهله للدور ربع النهائي اثر انسحاب فريق نادي كرة اليد بطبربة



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