تقديم ثلاثة كتب جديدة عن ثراث وأعلام مدينة اكودة

نظم منتدى سالم بن حميدة للثقافة والتنمية مساء أمس السبت لقاء لتقديم ثلاث كتب صدرت هذا العام 2021 عن تراث واعلام اكودة ولم يتسن تقديمها بسبب تعطل الانشطة الثقافية بفعل جائحة كورورنا حيث تولي مؤلفو هذه الكتب تقديم كتبهم وتوقيع نسخ للحاضرين، وذلك بمقره بمتحف تراث واعلام اكودة بضريح سيدي عبد القادر بالمدينة العتيقة.



وقدم خلال هذا اللقاء الأستاذ والمربي البشير بن حليمة كتابه " ورقات من دفتر الحياة : مع أعلام أكودة"، كما قدم الصحفي السابق بوكالة تونس افريقيا للأنباء والكاتب الصحراوي قمعون إصداره الأخير " تراث المدينة: تاريخ مدينة اكودة وأعلامها ". أما المناضل والمقاوم الصادق بلحاج فقدم كتابه الأخير " مسيرة حياتي في النضال الوطني والتوعية الصحية: من ذاكرة اكودة"



وبين الصحراوي قمعون ان هذه الاصدارات الجديدة جرى انجازها بتأطير من ورشة كتابة الذاكرة وتجميع المعلومات التراثية ضمن منتدى سالم بن حميدة للثقافة والتنمية والهادفة الي مرافقة جهود تدوين التراث المحلي تدريجيا من الشفوي الي المكتوب.



ومن المنتظر وفق نفس المصدر ان يتواصل هذا العمل التوثيقي للذاكرة باصدارات قادمة عن ذكريات وشهادات فاعلين في مجالات اختصاصهم من اصيلي اكودة تحكي تجاربهم المختلفة في النضال الوطني والعربي وفي النشاط السياسي او المهني كقصص نجاح وتجارب مميزة كسباقين وسباقات في زمانهم

عماد







