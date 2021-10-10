15 تظاهرة متنوعة تنتظم في إطار "أكتوبر الموسيقي" بولاية المنستير

برمجت المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير ودور الثقافة وبعض الجمعيات الناشطة في المجال الثقافي بالجهة 15 تظاهرة ومهرجانا ضمن "أكتوبر الموسيقي" خلال الفترة 8-31 أكتوبر الجاري.

وتتواصل "ليالي الأنس بالبقالطة" من 8 إلى 10 أكتوبر الجاري، فيما تنتظم تظاهرة "فسيفساء موسيقية بلمطة" أيام 9 و23 و30 أكتوبر الجاري، وتنعقد تظاهرة "ليالي الكلمة ببوحجر" أيام 10 و17 و23 أكتوبر 2021.



وتنطلق يوم 15 أكتوبر الجاري 8 تظاهرات وهي "ليالي رباط المنستير" التي تتواصل إلى 31 أكتوبر الجاري، وأكتوبر الموسيقي بطبلبة (التي تستمر إلى 24 أكتوبر 2021)، و كل من "جرعة فن" بصيادة"روتظاهرة "موسيقاي" بالساحلين و"اشراقات الفنون بالوردانين (التي تتواصل كل منها إلى 17 أكتوبر الجاري)، وكذلك تظاهرة أكتوبر الموسيقي ببني حسان ومهرجان سيدي المديوني للانشاد الصوفي بقصبة المديون في دورته الأولى (تستمر كل منها إلى غاية 18 أكتوبر 2021)، و"تقاسيم" بالمكنين التي تنتظم أيام 15 و23 و29 أكتوبر2021، و"أكتوبر الموسيقي ببوضر" ( من 15 إلى 23 أكتوبر الجاري).



ويواكب أحباء الموسيقي بداية من 16 أكتوبر الجاري تظاهرة طربيات ببنبلة أيام 16 و23 و30 أكتوبر الجاري، و"بنان تغني" أيام 16 و23 و29 أكتوبر 2021 في حين تنطلق تظاهرة "أنغام وأوتار بزرمدين" يوم 29 أكتوبر الجاري للتواصل إلى 31 أكتوبر 2021.

وسيقع بالتعاون مع عدد من الجمعيات في بعض المدن التي ليست بها مؤسسات ثقافية برمجة تظاهرات ثقافية خاصة كمدينة طبلبة التي توشك على استكمل إعداد برنامج تظاهرة "أكتوبر الموسيقي بطبلبة" بالتعاون مع جمعية البعث المسرحي بطبلبة في حين تواصل المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير التنسيق في جمال مع السلطة المحلية ومكوّنات المجتمع المدني إعداد "مشروع برنامج متميز يعيد الحياة الثقافية ويبث شيئا من الفرح بهذه المدينة" حسب ما أفاد به (وات) المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بالجهة مهدي معطالله.

وستكون أغلب العروض في "أكتوبر الموسيقي" مدعمة من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير مع مجموعة من العروض المدعمة من وزارة الثقافة.





