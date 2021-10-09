الاتحاد الأوروبي ينظم حملة توعوية لتنظيف البحر في حلق الوادي

وات -

شارك حوالي 150 شخصا، جلهم من الأطفال بالإضافة إلى دبلوماسيين ومتطوعين، السبت، في حملة لتنظيف شاطئ حلق الوادي ( الضاحية الشمالية بالعاصمة)، في اطار مبادرة أطلقها الاتحاد الأوروبي حول التوعية بشأن المحيطات.ويهدف النشاط الذي تم تنظيمه بالشراكة مع جمعية تونس للرسكلة و بلدية حلق الوادي، إلى الدفع نحو التغيير لإنقاذ المحيطات،لا سيما، من التلوث البلاستيكي الآخذ في التزايد، حسب الاتحاد الأوروبي.وستقوم الجمعية، بتثمين النفايات القابلة للرسلكة، التي تم جمعها من قبل المشاركين وخاصة منهم الأطفال الذين تم تأطيرهم من قبل جمعيات وممثلين عن المفوضية الأوروبية في تونس ، بينما سيتم إرسال بقية النفايات إلى مصبات النفايات العمومية المراقبة، وفق ما أكده المسؤول عن جمعية تونس للرسكلة.ويتنزل هذا النشاط في إطار مبادرة أوروبية عالمية بمناسبة اليوم الدولي لتنظيف الشاطئ ، الذي يتم تنظيمه مرة واحدة في السنة من أجل بحر أكثر نظافة وبيئة نظيفة وصحية يمكن للأجيال القادمة العيش فيها بسلام .