الاتحاد الأوروبي ينظم حملة توعوية لتنظيف البحر في حلق الوادي

Publié le Samedi 09 Octobre 2021 - 19:56قراءة: 0 د, 45 ث
وات - شارك حوالي 150 شخصا، جلهم من الأطفال بالإضافة إلى دبلوماسيين ومتطوعين، السبت، في حملة لتنظيف شاطئ حلق الوادي ( الضاحية الشمالية بالعاصمة)، في اطار مبادرة أطلقها الاتحاد الأوروبي حول التوعية بشأن المحيطات.

ويهدف النشاط الذي تم تنظيمه بالشراكة مع جمعية تونس للرسكلة و بلدية حلق الوادي، إلى الدفع نحو التغيير لإنقاذ المحيطات،
لا سيما، من التلوث البلاستيكي الآخذ في التزايد، حسب الاتحاد الأوروبي.



وستقوم الجمعية، بتثمين النفايات القابلة للرسلكة، التي تم جمعها من قبل المشاركين وخاصة منهم الأطفال الذين تم تأطيرهم من قبل جمعيات وممثلين عن المفوضية الأوروبية في تونس ، بينما سيتم إرسال بقية النفايات إلى مصبات النفايات العمومية المراقبة، وفق ما أكده المسؤول عن جمعية تونس للرسكلة.

ويتنزل هذا النشاط في إطار مبادرة أوروبية عالمية بمناسبة اليوم الدولي لتنظيف الشاطئ ، الذي يتم تنظيمه مرة واحدة في السنة من أجل بحر أكثر نظافة وبيئة نظيفة وصحية يمكن للأجيال القادمة العيش فيها بسلام .

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 233909

Sarramba  (United Kingdom)  |Samedi 09 Octobre 2021 à 21h 13m |           
مخابرات



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

En continu

Toutes les news

السبت 09 أكتوبر 2021 | 3 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:19 17:53 15:22 12:13 06:21 04:55
Babnet
19°
Babnet25°Babnet% 77:الرطــوبة
تونــسBabnet18°
2.57 كم/س
:الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
25°-1821°-1822°-1724°-1723°-18
  • Avoirs en devises
    21506,9

  • (8 oct)
  • Jours d'importation
    130
  •              1 € = 3,28088 DT        1$ =2,83913 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 oct)   2163,8 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

Babnet Archive