جلسة عامة تقييمية للترجي الجرجيسي يوم الثلاثاء 26 أكتوبر الجاري

اعلنت الهيئة المديرة للترجي الرياضي الجرجيسي برئاسة علي الوريمي أنها ستنظم جلسة عامة تقييمية للموسم الرياضي 2020-2021 يوم الثلاثاء 26 أكتوبر الجاري الساعة الخامسة مساء بقاعة الجلسات ببلدية جرجيس .

ودعت الهيئة أحباء الترجي الرياضي الجرجيسي بالإنخراط بالجمعية لكي يمكن لهم حضور الجلسة والمشاركة في فعالياتها .

وسيتم خلال الجلسة بالخصوص تلاوة التقريرين الأدبي و المالي للموسم الرياضي 2020-2021 وعرضهما على التصويت و المصادقة .

ويذكر ان الجلسة التقييمية تاتي بعد ان ضمن الفريق صعوده الى الرابطة المحترفة الاولى

ويفتتح الترجي الجرجيسي الموسم يوم 16 اكتوبر الجاري بملاقاة الاولمبي الباجي في اطار الجولة الاولى .

ر/ زمر/ هو





