جلسة عامة تقييمية للترجي الجرجيسي يوم الثلاثاء 26 أكتوبر الجاري

اعلنت الهيئة المديرة للترجي الرياضي الجرجيسي برئاسة علي الوريمي أنها ستنظم جلسة عامة تقييمية للموسم الرياضي 2020-2021 يوم الثلاثاء 26 أكتوبر الجاري الساعة الخامسة مساء بقاعة الجلسات ببلدية جرجيس .
ودعت الهيئة أحباء الترجي الرياضي الجرجيسي بالإنخراط بالجمعية لكي يمكن لهم حضور الجلسة والمشاركة في فعالياتها .
وسيتم خلال الجلسة بالخصوص تلاوة التقريرين الأدبي و المالي للموسم الرياضي 2020-2021 وعرضهما على التصويت و المصادقة .
ويذكر ان الجلسة التقييمية تاتي بعد ان ضمن الفريق صعوده الى الرابطة المحترفة الاولى
ويفتتح الترجي الجرجيسي الموسم يوم 16 اكتوبر الجاري بملاقاة الاولمبي الباجي في اطار الجولة الاولى .
ر/ زمر/ هو
ودعت الهيئة أحباء الترجي الرياضي الجرجيسي بالإنخراط بالجمعية لكي يمكن لهم حضور الجلسة والمشاركة في فعالياتها .
وسيتم خلال الجلسة بالخصوص تلاوة التقريرين الأدبي و المالي للموسم الرياضي 2020-2021 وعرضهما على التصويت و المصادقة .
ويذكر ان الجلسة التقييمية تاتي بعد ان ضمن الفريق صعوده الى الرابطة المحترفة الاولى
ويفتتح الترجي الجرجيسي الموسم يوم 16 اكتوبر الجاري بملاقاة الاولمبي الباجي في اطار الجولة الاولى .
ر/ زمر/ هو
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