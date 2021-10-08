وزارة التربية تركز إلى حد الآن 107 قاعة تدريس جاهزة الصنع بـ67 مؤسسة تربوية كحل ظرفي لمجابهة الاكتظاظ (مسؤول بوزارة التربية)

Publié le Vendredi 08 Octobre 2021 - 13:23 قراءة: 0 د, 40 ث
وات - ركزت وزارة التربية 107 قاعة تدريس جاهزة الصنع بـ67 مؤسسة تربوية أغلبها بالمدارس الابتدائية، إلى حد الان، كحل ظرفي لمجابهة الاكتظاظ في عدد من المؤسسات، وفق ما أفاد به مدير عام الدراسات والتخطيط ونظم المعلومات بالوزارة، بوزيد النصيري، اليوم الجمعة.


ولفت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، الى أن هذ الحل الذي اعتمدته الوزارة يتنزل في إطار مجابهة الحاجيات العاجلة من قاعات التدريس وضمان عودة مدرسية طبيعية سيما أن نسبة الاكتظاظ في المرحلة الابتدائية تبلغ 7ر22 بالمائة و تصل إلى 1ر24 بالمائة بالمرحلتين الإعدادية والثانوية.

وبيّن أن اعتماد قاعات التدريس جاهزة الصنع هو حل إلى حين استكمال مشاريع التعهد والصيانة بعدد من المؤسسات التربوية مؤكّدا أنه هذه القاعات تستجيب للمواصفات العالمية ويتم اعتمادها كحل في عديد من الدول في العالم.
وذكر أن التكلفة المالية لهذا المشروع تتراوح بين 35 و 50 ألف دينار.

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