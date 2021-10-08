تظاهرات ثقافية متنوعة احتفالا بمرور 60 سنة على احداث وزارة الشؤون الثقافية

اعلنت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ لها اليوم الجمعة عن "اطلاق مناظرة لتصميم شعار لها احتفالا بمرور 60 سنة على احداثها (07 اكتوبر 1961) والاستعداد لتنظيم مجموعة من التظاهرات الثقافية المختلفة على مدار السنة بمشاركة الفاعلين في ميادين الفنون والثقافة والابداع "وذلك بالتعاون مع مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي.



واكدت الوزارة في بلاغها على اهمية "ان ياخذ الشعار المزمع انجازه بعين الاعتبار ابعادا عدة من بينها اهمية الثقافة في بناء شخصية الانسان والمجتمع ودورها في تحقيق الاهداف التنموية بمختلف جوانبها وابراز عراقة العمل الثقافي ببلادنا وثراء تراثنا في تاصله وتجدده وتنوعه وامكانيات حسن استغلال التكنولوجيات الرقمية في دفع الاقتصاد الابداعي والصناعات الثقافية وخاصة تثمين الطاقات الشبابية في المجال"

واشار البلاغ ايضا الى ان المشاركة في المناظرة "مفتوحة للمصممين والفنانين التشكيليين وغيرهم من اصحاب الخبرة حيث بامكانهم الاطلاع على مهام الوزارة ونشاطها وتنظيمها الهيكلي على موقع الواب الرسمي لها وموقع البيانات المفتوحة الى جانب مواقع وصفحات المؤسسات المنضوية صلبها ومن ثم تسجيل تصوراتهم على الرابط الموضوع على ذمتهم بنفس الموقع"

وحسب بلاغ وزارة الشؤون الثقافية فان "الاحتفال بستينية الوزارة سيكون مناسبة لابراز ثراء المخزون الثقافي والحضاري والتراثي لتونس وقدرة المبدعين والمثقفين التونسيين على تقديم الاضافة والتميز والتجديد على امتداد اجيال متعاقبة وتقييم المنجز واستشراف ملامح المستقبل وسبل بلورة منوال متجدد للتنمية الثقافية فكريا واجتماعيا واقتصاديا".

وتذكر الوزارة الراغبين في المشاركة انه "يمكن الاستئناس بانشطة مختلف الهياكل والمؤسسات الراجعة لها بالنظر لوضع تصور ثري لشعار الاحتفال بالستينية على غرار المركز الثقافي الدولي بالحمامات والمكتبة الوطنية ومعهد تونس للترجمة والمركز الوطني للسينما والصورة والمعهد الوطني للتراث ومركز الموسيقى المتوسطية والمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومسرح الاوبرا ووكالة احياء التراث والتنمية الثقافية ومركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي والمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية ومتحف الفن الحديث والمعاصر والمندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية ومعاهد الموسيقى الجهوية ومراكز الفنون الدرامية والركحية والمسرح الوطني .."





