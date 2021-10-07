نبيل بفون يعرب عن استعداد الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات لمزيد دعم التعاون مع نظيرتها الليبية

أعرب رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، نبيل بفون، أثناء لقائه اليوم الخميس بمقر الهيئة مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات بليبيا، عماد السايح، عن "استعداد الهيئة لمزيد دعم التعاون القائم بين الجانبين ووضع خبراتها في المجال الإنتخابي على ذمة مفوضية الانتخابات بليبيا"، متمنيا النجاح للانتخابات المزمع تنظيمها هناك في 24 ديسمبر 2021.



من جانبه أطلع رئيس المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات بليبيا، الحاضرين في هذا الإجتماع، على الإستعدادات الجارية لتنظيم انتخابات 24 ديسمبر المقبل، مبرزا "الأهمية التي توليها المفوضية لدعم التعاون مع هيئة الإنتخابات في تونس وتبادل الخبرات بين الجانبين في المجال الانتخابي"، وفق بلاغ أصدرته الهيئة.







