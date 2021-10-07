الجامعة التونسية للرقبي " نسعى الى ترشيح منتخب الرقبي ب7 لاعبات الى أولمبياد باريس"

وات - أعلنت الجامعة التونسية للرغبي أنّ النهوض بمنتخبات الرقبي للسيدات تعد أبرز أهدافها في المرحلة القادمة، مشيرة الى أنّ هناك جهود ومساع حثيثة من أجل أن يدخل منتخب السيدات (15 لاعبة) في التصنيف العالمي رغم حداثة تكوينه مقارنة بمنتخب السيدات بـ 7 لاعبات.

وكشف أعضاء المكتب الجامعي خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الخميس، لتسليط الضوء على الدورة التمهيدية لكأس إفريقيا للرڨبي بـ 15 لاعبة و التي ستحتضنها تونس من 9 إلى 17 أكتوبر الجاري، أنّ هناك رغبة جامحة لتطوير رياضة الرقبي في تونس ووضعها على نفس المسافة مع الرياضات الجماعية الأخرى.



وأفادت مها الزاوي عضو المكتب الجامعي المكلفة بتطوير الرقبي النسائي، أنّ تكليف تونس بتنظيم الدورة التمهيدية لكأس إفريقيا للرڨبي بـ 15 لاعبة يؤكد على حجم الثقة التي تحظى بها بلادنا من الاتحاد الدولي و الافريقي للعبة لتطوير هذه الرياضة، مبينة أنّ هذه الدورة تعد أول مناسبة رياضية ستشهد على ميلاد منتخب للسيدات بـ 15 لاعبة.



وبدوره أكد الفرنسي ماليك تشاتشيبارا مدرب المنتخب الوطني التونسي للرقبي سيدات أنّ هناك فرق شاسع في طريقة لعب منتخب الرقبي بـ 7 لاعبات و 15 لاعبة، قائلا في ذلك انّ الرقبي ب 15 يستدعي وجود القوة البدنية للاعبات في حين أنّ الرقبي 7 الذي يتسم بوجود مساحات أوسع يحسمه عامل السرعة.

وشدّد أنّ ضمان التأهل لأولمبياد باريس 2024 ، خصوصا مع منتخب الرقبي 7 لاعبات، هو الشغل الشاغل للعناصر الوطنية، التي سبق لها وأن قدّمت أداءا طيبا في دورة موناكو الترشيحية لأولمبياد طوكيو 2020+1 .



من جهتها أوضحت اللاعبة مريم الماكني قائدة المنتخب التونسي للرقبي، أنّ العناصر الوطنية ستعمل على تحقيق نتائج ايجابية خلال الدورة التمهيدية، كما ستسعى جاهدة الى تشريف راية الوطن ، لافتة النظر الى أنّها و زميلاتها في المنتخب يتدربن بانتظام بمعدل 5 أيام في الأسبوع، وأنهن على أهبة الاستعداد لكسب التحدي والتألق في الدورة، خاصة وأنّ اللعب بـ 15 لاعبة هو أمر جديد عليهن.



وفي تصريح لـ"وات" أكد حلمي بن صالح الناطق الرسمي للجامعة التونسية للرقبي أنّ تنظيم الدورة التمهيدية لكأس افريقية للرقبي بـ 15 لاعبة، والتي سيتواجد فيها منتخبات تونس و السينغال والكوت ديفوار، تدخل في اطار استراتيجية من أجل الدخول في الترتيب العالمي، ما سيسمح للمنتخب في مشاركة في تصفيات كأس افريقيا و تصفيات كأس العالم كبريات.



وأبرز أنّ الاتحاد الافريقي اختار في ظل تداعيات جائحة كورونا تنظيم مثل هذه الدورات التمهيدية باسلوب "جهوي"، مبينا أنّه تم تنظيم دورات في أوغندا و ناميبيا و مدغشقر وأنّ آخر دورة ستكون في تونس من 9 الى 17 أكتوبر الجاري.



وأفاد أنّ الجامعة كانت قد انتدبت في اطار استرتيجيتها للمرحلة القادمة مدرب عالمي فرنسي، وأنّ الهدف المرسوم هو الوصول للالعاب الأولمبية باريس 2024 ب7 لاعبات وفي نفس الوقت تكوين فريق ب 15 لاعبة، يكون على أتم الجاهزية في سنة 2026 ومشاركا في البطولات الافريقية ومنه تحسين الترتيب القاري ليتسنى على اثره خوض تصفيات كأس العالم الكبريات .



يذكر أنّ البطولة التمهيدية سيحتضنها ملعب المنزه للرقبي، وفيما يلي برنامج مبارياتها:



9 أكتوبر 2021

تونس - السنغال ( س 15:30 )

13 أكتوبر 2021

السينغال - كوت ديفوار ( س 15:30 )

17 أكتوبر 2021

تونس - كوت ديفوار ( س 15:30 )



