مؤتمر اتحاد النحالين العرب بتونس، 27 -30 اكتوبر 2021، يطرح فكرة احداث مركز بحوث لتربية النحل

وات - أكد كاتب عام الجامعة الوطنية لمربي النحل، وليد نقارة، ان المؤتمر 13 لاتحاد النّحالين العرب سيسجل مشاركة زهاء 500 مربي نحل منهم حوالي 200 مشاركا من 20 بلدا عربيا وان تونس ستطرح فكرة احداث مركز بحوث لتربية النحل للنقاش.



وأضاف نقارة في تصريح لـ "وات"، الخميس، ان المؤتمر الذي سيعقد من 27 الى 30 اكتوبر 2021 سيشكل فرصة امام 30 مختصا في تربية النحل لعرض منتوجهم وترويجه وكذلك مستلزمات الانتاج.





وانتجت تونس سنة 2020 زهاء 2800 طن من العسل من خلال توفر ما بين 220 و 220 الف بيت لانتاج النحل وجهود زهاء 13 الف متخصص في تربية النحل، وفق نقارة



وسيعقد اتحاد النحالين العرب على هامش الصالون الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري "سياماب 2021" الذي يحتضنه قصر المعارض بالكرم من 26 الى 31 اكتوبر 2021.



وتحمل الدورة 13 شعار "النحلة هي الحل " وفسر نقارة اختيار هذا الشعار بعدة اعتبارات من بينها أهمية النحلة في التوازن البيئي ومقاومة التغيرات المناخية .



وشدد المتحدث على ان الهدف الرئيسي من مؤتمر اتحاد النحالين العرب يتمثّل في العمل على بعث مركز متخصص في البحث العلمي في قطاع تربية النحل في تونس.



وستتخلل المؤتمر تنظيم عديد المحاضرات وورشات العمل من اجل تبادل الخبرات في مجال تربية النحل على المستويين الوطني والدولي والتعريف بالاساليب الجديدة وطرق الانتاج.



يشار الى انه لا تتوفر على المستوى العربي معلومات كافية عن انتاج العسل وتربية النحل. علما وان اتحاد النحالين العرب، الذي تاسس سنة 1994 هو اتحاد مهني علمي، يتخذ من مصر مقرا دائما له ويعمل تحت اشراف منظمة التنمية الزراعية ويشمل في عضويته معظم الدول العربية.

ويعمل اتحاد النّحالين العرب، على رفع شأن مهنة تربية النحل وتطويرها والإرتقاء بمستواها في الوطن العربي ومتابعة المستجدات ونتائج البحوث المتعلقة بتربية النحل وإعدادها في صورة نشرات علمية توزع علي الأعضاء.

كما يتولى الإسهام في دعم البحث العلمي في مجال تربية النحل وتعزيز التعاون مع الهيئات المختصة في وضع مواصفات ومقاييس منتجات النحل علاوة عن السعي الى تسهيل التبادل التجاري لمنتجات النحل بين الأقطار العربية.

ويقوم الاتحاد، ايضا، بحصر أمراض وآفات النحل المستوطنة في الوطن العربي ووضع أسس معالجتها والإنذار المبكر عن الأمراض والآفات الخطيرة المستجدة ووضع التوصيات بالإجراءات الفعالة لمكافحتها ومنع انتشارها والمساهمة في إقامة مشاريع استثمارية لإنتاج أدوات ومستلزمات تربية النحل.







