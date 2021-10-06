في مكالمة هاتفية : رئيس الجمهورية يهنئ الرئيس المصري بالذكرى 48 لحرب اكتوبر 1973

Publié le Mercredi 06 Octobre 2021 - 21:21قراءة: 0 د, 35 ث
أجرى رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، مساء اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية مع رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، توجّه له خلالها بالتهنئة بمناسبة حلول الذكرى الثامنة والأربعين لحرب أكتوبر 1973 التي حقق فيها الجيش المصري انتصارا غير مسبوق وحقق معجزة عسكرية بكل المقاييس، بتمكّنه في ظرف ساعات من عبور قناة السويس وعبور خط برليف.

كما مثّلت هذه المكالمة، وفق بلاغ إعلامي صادر عن رئاسة الجمهورية، "فرصة لاستعراض علاقات الأخوة المتينة والمتميزة القائمة بين البلدين، والتأكيد على العزم الثابت المشترك على تنويعها وتدعيمها".

وجدّد رئيس الدولة، بالمناسبة، الشكر للرئيس المصري على الجسر الجوي الذي أذن به لمعاضدة جهود تونس في مجابهة جائحة كوفيد ـ19، "بما زاد في ترسيخ روابط التضامن والتآزر بين الشعبين الشقيقين"، حسب نص البلاغ.


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