الرئيس قيس سعيّد يتسلّم وثائق اعتماد سفراء الباكستان والهند وكوريا بتونس

انتظم، صباح اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، موكب تسلّم خلاله رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، وثائق اعتماد سفراء جدد لعدد من الدول الصديقة بتونس وهم :
/ طاهير حسين أندربي، سفير جمهورية باكستان الإسلامية
/ نغولخام جاثوم غانغتي، سفير جمهورية الهند،
/ صان ناهمكوك، سفير جمهورية كوريا
وقد جرى الموكب بحضور عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.
/ طاهير حسين أندربي، سفير جمهورية باكستان الإسلامية
/ نغولخام جاثوم غانغتي، سفير جمهورية الهند،
/ صان ناهمكوك، سفير جمهورية كوريا
وقد جرى الموكب بحضور عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.
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