الرئيس قيس سعيّد يتسلّم وثائق اعتماد سفراء الباكستان والهند وكوريا بتونس

Publié le Mardi 05 Octobre 2021 - 18:54قراءة: 0 د, 18 ث
انتظم، صباح اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، موكب تسلّم خلاله رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، وثائق اعتماد سفراء جدد لعدد من الدول الصديقة بتونس وهم :

/ طاهير حسين أندربي، سفير جمهورية باكستان الإسلامية
/ نغولخام جاثوم غانغتي، سفير جمهورية الهند،
/ صان ناهمكوك، سفير جمهورية كوريا

وقد جرى الموكب بحضور عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 233639



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

En continu

Toutes les news
.

الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 | 28 صفر 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:25 17:59 15:26 12:15 06:18 04:52
Babnet
23°
Babnet27°Babnet% 73:الرطــوبة
تونــسBabnet22°
2.57 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
27°-2227°-2125°-2123°-1924°-19
  • Avoirs en devises
    21462,8

  • (5 oct)
  • Jours d'importation
    130
  •              1 € = 3,28488 DT        1$ =2,82919 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 oct)   2079,4 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

Babnet Archive