عصام المرداسي مدربا جديدا لمستقبل قابس

اعلن مستقبل قابس (الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم) يوم الثلاثاء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن توصله الى اتفاق مع المدرب عصام المرداسي للاشراف على فريق الاكابر.



واضاف المصدر ذاته ان عصام المرداسي سيمضي يوم الاربعاء على العقد ليتولى بعدها الاشراف على اول حصة تدريبية للفريق.



وكان مستقبل قابس خاض خلال الاسبوع الفارط تحت قيادة المدرب حسان القابسي مباراة فاصلة امام الترجي الجرجيسي خسرها 1-2 ليفشل في التاهل الى دورة الباراج لضمان مقعد في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

يذكر ان عصام المرداسي كان قد وقع في جوان الماضي عقدا لتدريب مستقبل الرجيش (الرابطة المحترفة الاولى) قبل ان تحصل القطيعة بين الطرفين خلال شهر سبتمبر الفارط.







