تونس تستضيف من 9 الى 17 اكتوبر الدورة التمهيدية لكأس إفريقيا للرقبي ب15 لاعبة

Publié le Mardi 05 Octobre 2021 - 22:50قراءة: 0 د, 28 ث
تستضيف تونس من 9 الى 17 اكتوبر الجاري منافسات الدورة التمهيدية لكأس إفريقيا للرقبي ب15 لاعبة التي ستقام بمشاركة منتخبات تونس وكوت ديفوار والسنغال.
وستجمع الجولة الافتتاحية بين المنتخب التونسي ونظيره السنغالي يوم 9 اكتوبر الجاري بداية من الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر في حين ستدور الجولة الثانية يوم 13 اكتوبر (س 15 و30دق) بين منتخبي كوت ديفوار والسنغال على ان تختتم الدورة يوم 17 من الشهر ذاته في نفس التوقيت بين المنتخبين التونسي والايفواري.
وعلى ضوء نتائج هذه الدورة، يتم تحديد تصنيف المنتخبات الثلاثة قبل انطلاق منافسات النسخة الاولى لكاس افريقيا 2022.



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