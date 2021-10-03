القيروان  : انطلاق موسم الصيد البري وتحرير جملة من المخالفات في الغرض

وات - انطلق اليوم الاحد موسم الصيد البري 2021-2022 بولاية القيروان ليتيح لهواة الصيد البري بالغابات والجبال ممارسة هوايتهم وفق رزنامة وقواعد حددتها وزارة الفلاحة في بلاغ لها يوم 27 سبتمبر المنقضي ، وقد تم خلال اول يوم تحرير جملة من المخالفات لشروط الصيد

وافاد رئيس الفرقة الجهوية الثانية للصيد البري بالادارة الجهوية للغابات بالقيروان سفيان قمودي في تصريح ل( وات) ان عملية الصيد انطلقت اليوم الاحد بالنسبة لصيد الأرانب البرية والحجل والسمانة القارة والحمام الأزرق و القطا الحر (الكدرة) في حين انطلق صيد الخنزير الوحشي منذ الاسبوع الفارط مضيفا انه يتواصل حاليا قدوم الوفود السياحية من عدد من الدول الاوروبية لممارسة الصيد السياحي الذي يتواصل الى غاية شهر جانفي 2022

واضاف ان الدائرة الجهوية استعدت لهذا الموسم وقامت بحملات مكثفة بكامل تراب الولاية لمقاومة الصيد البري العشوائي والجائر تمكنت خلالها يوم امس السبت قبل انطلاق موسم الصيد البري من حجز 10 طيور من صنف الحجل احياء تم صيدها بطريقة عشوائية وكان احد الاشخاص ينوي بيعها..وقد تم تحرير محضر في الغرض كما تولى الاعوان اليوم تحرير مخالفات تتعلق بالصيد في اماكن يحجر فيها الصيد

وباخصوص الاماكن التي يمنع فيها الصيد خلال هذا الموسم افاد القمودي انها تهم جملة من المحميات الطبيعية وهي الحديقة الوطنية بجبل السرج (الوسلاتية) والحديقة الوطنية بجبل زغدود والمحمية الطبيعية بعين شريشيرة والمحمية الطبيعية بجبل التواتي و"ولجة سيدي سعد" و ضيعة فرنيز ( السبيخة)

كما يمنع الصيد بعدد من العمادات وهي عمادة المويسات وعمادات القفي والفريرات وادي الحجل والمساعيد والحوفية وأولاد فرج الله الشمالية وطرزة الجنوبية والكبار والنبش ومرق الليل و زغدود والبحاير والدخلية والعوامرية و الغويبةعمادة المتبسطة

هذا الى جانب تحجير الصيد بالمرعى العمومي بالنصر وجبل كافة منارة وجبل السرج وجبل شاكر و جبل بودبوس وجبل الطويلة (حفوز) وجبل الطويلة ( الحاجب) وجبل الطويلة (نصرالله) والمنبت الرعوي بالقرين والمركب الفلاحي العلم ووحدة التصرف في الأرض المسترجعة بالقيروان

وقد عبر عدد من الصيادين عن جملة من المشاغل التي من بينها خاصة قلة التراخيص المسندة لاصحاب بندقيات الصيد الى جانب كثرة الصيد العشوائي الذي ساهم في ندرة بعض الطيور والارانب البرية في الجهة



