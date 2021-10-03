طارق جراية مدربا جديدا للملعب التونسي

Publié le Dimanche 03 Octobre 2021 - 17:37قراءة: 0 د, 42 ث
اعلن الملعب التونسي يوم الاحد عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك عن تعيين طارق جراية مدربا جديدا لفريق أكابر كرة القدم.
واضاف المصدر ذاته انه تم تعيين ماجد برينسي كمدرب مساعد أول وطارق الزيادي كمدرب مساعد ثان.
ومن جهة اخرى، قررت الهيئة المديرة لفريق باردو تعيين الفرنسي ليك برنارد في خطة مدير رياضي.

وكانت امال الملعب التونسي في المحافظة على مكانه في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم تعرضت لنكسة كبيرة بعد الخسارة امام الترجي الجرجيسي بهدف دون رديوم السبت في اطار الجولة الاولى من دورة الباراج.

وسيواجه الملعب التونسي في الجولة الثانية من دورة الباراج اولمبيك مدنين يوم الاربعاء المقبل على ملعب احمد خواجة بالمهدية قبل ان يختتم مشواره بملاقاة شبيبة القيروان في الجولة الثالثة يوم السبت المقبل.
وسيضمن صاحب المركز الاول في هذه الدورة مقعدا له في بطولة الرابطة المحترفة الاولى للموسم الرياضي المقبل 2021-2022.

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