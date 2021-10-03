المنستير: تظاهرة "زوم ثقافي" تفتتح الموسم الثقافي

"زوم ثقافي" عنوان تظاهرة نظمها المركب الثقافي بالمنستير يومي 1 و2 أكتوبر الجاري بفضاءاته في افتتاح الموسم الثقافي الجديد وعلى وقع عودة الأنشطة الثقافية بعد تعليقها منذ عامين بسبب جائحة "كورونا" وفق ما أفاد به مدير المركب الثقافي فهد بنحمودة (وات).



وواكب رواد المركب الثقافي بالمنستير وأحباء الفنون الجميلة افتتاح معرض "أجنحة الحرية" للفنّان والأستاذ الجامعي محمّد البعتي الذي يتواصل إلى غاية 19 أكتوبر الجاري والذي عقبه لقاء فني نقدي لأعماله بإدارة الفنّان والجامعي محمّد سحنون قلالة.



و"أجنحة الحرية" عنوان سلسلة من الأعمال التي اشتغل عليها الفنّان محمّد البعتي في فترة الثورة هدفها التأسيس لمقاربة ذاتية في الرسم بطريقة النحت، وطرح البعني في لوحاته عدّة قضايا على غرار "الحرية والحرقة" (الهجرة غير النظامية).



كما واكب جمهور الفن السابع مساء امس السبت بالمركب الثقافي عرضا لشريط "مجنون فرح" بحضور المخرجة ليلى بوزيد، في حين واكب الجمهور في اليوم الأوّل من تظاهرة "زوم ثقافي" عروضا فرجوية متنوعة.



وأشار بنحمودة الى أن المركب الثقافي استأنف خلال الأسبوع الجاري نشاط 24 من نوادي الاختصاص وهي نواد تكوينية لفائدة الأطفال والشباب والكهول، وستنظم قريبا ضمن أكتوبر الموسيقي عروض موسيقية مختلفة متنوعة وشبابية بكامل الولاية مع الإعداد لتظاهرات جديدة ستكون قبل موفي سنة 2021 من بينها "سينما الطفل" التي تغيبت لمدّة سنتين وستكون خلال ديسمبر المقبل مع أفلام جديدة، وستكون الدورة الثانية في التعبير الجسماني والرقص العصري للشباب وسيقع الاعلان قريبا عن فتح باب المشاركة في المسابقة الخاصة بهذه التظاهرة وهي الوحيدة من نوعها في الجهة.



