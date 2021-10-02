الرئاسة الفرنسية: قيس سعيد يؤكد لماكرون أنه سيُطلق حوارا وطنيا بعد تشكيل الحكومة

أصدرت مساء اليوم الرئاسة الفرنسية بلاغا حول المكالمة الهاتفية بين الرئيس التونسي قيس سعيد و نظيره الفرنسي ايمانوال ماكرون
.و حسب نص البلاغ لقصر الايليزي على الموقعه الرسمي أكــد ايمانويال ماكرون على رغبته في أن تتمكن تونس من الاستجابة بسرعة لجميع التحديات الي كانت تواجهها.
وأكد مجدداً وقوف فرنسا إلى جانب تونس والشعب التونسي في مواصلة دعم تونس في التعامل مع الوباء ودعمها في إصلاحاتها الاقتصادية.
اوأشار ماكرون إلى خارطة الطريق المنتظر لعمل مؤسسسات الدولة التي ينتظرها الشعب التونسي والمجتمع الدولي.
كما أعرب الرئيس الفرنسي عن تمسكه بإقامة حوار تشارك فيه مختلف مكونات الشعب التونسي حول الإصلاحات المؤسسية العمومية .
وذكر نص البلاغ ان قيس سعيد قال أن الحكومة ستتشكل في الأيام المقبلة وأنه سيتم إطلاق حوار وطني بعد ذلك وكرر تمسكه بسيادة القانون.
كما اضاف البلاغ ان رئيسا الدولتين ناقشا قضايا الهجرة واتفقا على تعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال.
.و حسب نص البلاغ لقصر الايليزي على الموقعه الرسمي أكــد ايمانويال ماكرون على رغبته في أن تتمكن تونس من الاستجابة بسرعة لجميع التحديات الي كانت تواجهها.
وأكد مجدداً وقوف فرنسا إلى جانب تونس والشعب التونسي في مواصلة دعم تونس في التعامل مع الوباء ودعمها في إصلاحاتها الاقتصادية.
اوأشار ماكرون إلى خارطة الطريق المنتظر لعمل مؤسسسات الدولة التي ينتظرها الشعب التونسي والمجتمع الدولي.
كما أعرب الرئيس الفرنسي عن تمسكه بإقامة حوار تشارك فيه مختلف مكونات الشعب التونسي حول الإصلاحات المؤسسية العمومية .
وذكر نص البلاغ ان قيس سعيد قال أن الحكومة ستتشكل في الأيام المقبلة وأنه سيتم إطلاق حوار وطني بعد ذلك وكرر تمسكه بسيادة القانون.
كما اضاف البلاغ ان رئيسا الدولتين ناقشا قضايا الهجرة واتفقا على تعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال.
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