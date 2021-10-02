مدينة العلوم بتونس تحتفل السبت 16 أكتوبر بيوم الاغذية العالمي بتنظيم يوم تحسيسي حول الغذاء الصحي والنظام الزراعي المستدام

تحتفل مدينة العلوم يوم 16 أكتوبر الجاري بيوم الاغذية العالمي، من خلال تنظيم يوم تحسيسي حول الغذاء الصحي والنظام الزراعي المستدام، يتضمن عددا من المحاضرات التي يقدمها مختصون في التغذية الى جانب أنشطة وورشات تهم المواطنين، وفق ما صرح به المؤطر العلمي الاول بفضاء الحياة والانسان بمدينة العلوم بتونس، لمين الدخيلي.



وأضاف الدخيلي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، إن الهدف من تنظيم هذا اليوم التحسيسي هو تعميق المسؤولية بالامن الغذائي والحفاظ عليه، وذلك في ظل التغيرات المناخية وعدم وجود توازن في الحصول على الاغذية السليمة بين جميع الدول، ففيما تعيش دول على وقع مجاعة ونقص في توفر الاغذية تعيش دول اخرى زيادة ملحوظة في امنها الغذائي الذي يسد حاجاتها ويزيد.

ولفت الى أن هذه التظاهرة التي تنطلق من الساعة العاشرة صباحا الى حدود الواحدة والنصف بعد الظهر تندرج في اطار البرنامج العلمي لسنة 2021 من أجل نشر الثقافة العلمية للجميع.

وتتمحور المحاضرات المبرمجة في اطار اهذا اليوم التحسيسي حول الزراعة البيولوجية والتغذية المتوازنة والسلامة الغذائية والامن الغذائي في تونس.

وبيّن المتحدث أن الجزء الثاني من اليوم التحسيسي يتضمن أنشطة توعوية يؤمنها أخصائيون من معهد التغذية حول تقصي الوزن الزائد والتغذية الصحية المتوازنة عند الرضع والمراهقين، الى جانب ترسيخ العادات الغذائية السليمة.

وتحتفل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بيوم الأغذية العالمي الموافق 16 أكتوبر من كل سنة، من خلال عدة فعاليات تدعو إلى إحداث تحوّل في النظم الغذائية والزراعية لضمان حصول الجميع في كل مكان على أغذية آمنة ومغذية وميسورة الكلفة وبكميات كافية وعيش حياة مفعمة بالحيوية والصحة.



