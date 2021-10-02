أحزاب حركة الشعب والتحالف من أجل تونس والتيار الشعبي يدعون إلى المشاركة في مسيرات داعمة لسعيّد غدا الاحد

وات - دعت أحزاب حركة الشعب و التحالف من أجل تونس والتيار الشعبي ،انصارها إلى المشاركة في مسيرات ووقفات بمختلف الولايات داعمة لقيس سعيد غدا الأحد.



وكانت دعوات أطلقها مناصرون لرئيس الجمهورية على صفحات التواصل الاجتماعي للخروج إلى الشارع تعبيرا عن مساندتهم لقراراته منذ 25 جويلية ، وذلك ردا على وقفة احتجاجية مناهضة لسعيد نفذها أنصار حركة النهضة وحلفاؤها الأحد الماضي في العاصمة.

وقالت حركة الشعب في بيان لها اليوم السبت انها " تدعو جميع هياكلها ومناضليها و مناضلاتها و كل القوى الوطنية المؤمنة بمسار التصحيح و عموم أبناء شعبنا الى المشاركة بكثافة في هذه التحركات".



وشددت على ضرورة الإلتزام الصارم بمقتضيات التحرك السلمي و الإعراض عن كل حملات التحريض و التشويه و المغالطة.



وأكدت أن مشاركتها تأتي انتصارا لارادة أبناء الشعب في بناء حياة كريمة تصان فيها حقوق الإنسان و كزامته واستئنافا لشعارات و مطالب ثورة 17 ديسمبر و دفاعا عن الدولة في وجه عصابات الفساد و الإفساد و سماسرة السياسة ناهبي قوت الشعب و ثرواته، وفق نص البيان.

من جهته دعا حزب التحالف من أجل تونس ،وهوحزب من بين ستة أحزاب تدعم قيس سعيد، كل أنصاره ومنتسبيه وأفراد الشّعب للمشاركة في مسيرة سّلمية غدا الأحد بشارع الحبيب بورقيبة.



واكد الحزب في بيان له ان المسيرة هدفها" إتمام المسار التّصحيحي وتجسيد رغبة الشعب التّونسي في إقرار سيادته ومواصلة مسيرة التأسيس والبناء للجمهورية الثّالثة.عاشت تونس حرّة أبيّة، والعزّة لشعبها والخلود لشهدائها الأبرار" .



أما التيار الشعبي فقد نشر على صفحته الرسمية بالفايسبوك صورة للشهيد مؤسس الحزب محمد البراهمي مرفقة بالدعوة للتظاهر غدا.

تجدر الإشارة إلى أن الأحزاب التي تدعم قيس سعيد هي بالإضافة إلى حركة الشعب(قومية) الممثلة في البرلمان المجمدة اعماله ، وحزب التحالف من أجل تونس ، َحركة تونس إلى الأمام (يسار) والتيار الشعبي (قومي) وحركة البعث (قومية) والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي (يسار).



