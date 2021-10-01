وزارة التربية تنشر رزنامة العطل المدرسية للسنة الدراسية 2021 / 2022

أعلنت وزارة التربية اليوم الجمعة، عن رزنامة العطل المدرسية بالنسبة للسنة الدراسية الحالية 2021-2022.



وأكدت الوزارة أن السنة الدراسية كانت انطلقت يوم 14 سبتمبر الجاري بالنسبة إلى مدرسي المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي، و15 سبتمبر بالنسبة إلى التلاميذ.





وأفادت الوزارة في بلغ لها بانها برمجت، بالاضافة الى الاعياد الدينية والوطنية، اربع عطل مدرسية تتوزع على النحو الاتي:

عيد الجلاء: 15 أكتوبر 2021.

المولد النبوي الشريف: يوم واحد يضبط في الإبان.

عطلة نصف الثلاثي الاول: من يوم الاثنين 1 نوفمبر 2021 إلى غاية يوم الأحد 7 نوفمبر 2021.

عطلة الشتاء ورأس السنة الميلادية: من يوم الاثنين 20 ديسمبر 2021 إلى غاية يوم الأحد 2 جانفي 2022.

عيد الثورة والشباب: يوم الجمعة 14 جانفي 2022.

عطلة نصف الثلاثي الثاني: من يوم الاثنين 1 فيفري 2022 إلى 6 فيفري 2022.

عطلة الربيع: من يوم الاثنين 14 مارس 2022 إلى يوم الأحد 27 مارس 2022.

عيد الشهداء: يوم السبت 9 أفريل 2022.

عيد الفطر: ثلاثة أيام تضبط في الإبان.





ولفتت الوزارة إلى أن السنة الدراسية الحالية تختتم يوم الخميس 30 جوان 2022 بالنسسبة للتلاميذ والمدرسين، مؤكدة أن عدد من المدرسين مدعوون إلى البقاء على ذمة الادارة لإتمام الإجراءات التي تستوجبها الامتحانات الوطنية.









