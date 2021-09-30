24 لاعبا في قائمة المنتخب الموريتاني للمواجهة المزدوجة امام المنتخب التونسي بتصفيات المونديال

Publié le Jeudi 30 Septembre 2021 - 17:02قراءة: 1 د, 2 ث
وات - كشف الفرنسي كورينتين مارتينز مدرب المنتخب الموريتاني لكرة القدم عن قائمة ب24 لاعبا استعدادا للمباراتين امام المنتخب التونسي لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات مونديال قطر 2022.
ويستضيف المنتخب التونسي نظيره الموريتاني في الجولة الثالثة يوم 7 اكتوبر على ملعب رادس قبل ان ينتقل يوم 10 من نفس الشهر الى نواكشوط لخوض مقابلة الجولة الرابعة.
ويتصدر المنتخب التونسي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط امام منتخبي زامبيا وغينيا الاستوائية ب3 نقاط لكل منهما بينما يحتل المنتخب الموريتاني المركز الاخير بلا رصيد.
ويتاهل صاحب المركز الاول الى الدور الاخير الذي سيقام بخروج المغلوب بمباراتين بنظام الذهاب والاياب على ان يصعد الفائز الى المونديال.

اقرأ أيضا: المنتخب التونسي : 26 لاعبا لمقابلتي موريتانيا



وفي ما يلي قائمة لاعبي المنتخب الموريتاني
في حراسة المرمى : ناموري دياو - بابكر جوب - مبكه نجايي
في الدفاع : عبدول با - حسن لمرابط - مصطفى دياو - حسن حويبيب - بكاري نجاي - ديادى ديارا - حسين عبد الرحمن - عالي عبيد - تيام
في الوسط : الميكا موسى - عبد الله محمود - يعقوب سيدي - محمد سويدي - يحيى دلاهي - إبراهيما كوليبالي
في الهجوم : أداما با - حمي الطنجي - مامادو نياس - إسماعيل دياكيتى - عمر كامارا - أبوبكر كامارا


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 233361



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

En continu

Toutes les news

الجمعة 01 أكتوبر 2021 | 24 صفر 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:31 18:05 15:30 12:16 06:15 04:48
Babnet
21°
Babnet28°Babnet% 73:الرطــوبة
تونــسBabnet20°
1.54 كم/س
:الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
28°-2029°-2032°-2131°-2325°-22
  • Avoirs en devises
    21572,6

  • (30 sept)
  • Jours d'importation
    133
  •              1 € = 3,29404 DT        1$ =2,82114 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 sept)   1178,9 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

Babnet Archive