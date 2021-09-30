24 لاعبا في قائمة المنتخب الموريتاني للمواجهة المزدوجة امام المنتخب التونسي بتصفيات المونديال

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كشف الفرنسي كورينتين مارتينز مدرب المنتخب الموريتاني لكرة القدم عن قائمة ب24 لاعبا استعدادا للمباراتين امام المنتخب التونسي لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات مونديال قطر 2022.ويستضيف المنتخب التونسي نظيره الموريتاني في الجولة الثالثة يوم 7 اكتوبر على ملعب رادس قبل ان ينتقل يوم 10 من نفس الشهر الى نواكشوط لخوض مقابلة الجولة الرابعة.ويتصدر المنتخب التونسي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط امام منتخبي زامبيا وغينيا الاستوائية ب3 نقاط لكل منهما بينما يحتل المنتخب الموريتاني المركز الاخير بلا رصيد.ويتاهل صاحب المركز الاول الى الدور الاخير الذي سيقام بخروج المغلوب بمباراتين بنظام الذهاب والاياب على ان يصعد الفائز الى المونديال.في حراسة المرمى : ناموري دياو - بابكر جوب - مبكه نجاييفي الدفاع : عبدول با - حسن لمرابط - مصطفى دياو - حسن حويبيب - بكاري نجاي - ديادى ديارا - حسين عبد الرحمن - عالي عبيد - تيامفي الوسط : الميكا موسى - عبد الله محمود - يعقوب سيدي - محمد سويدي - يحيى دلاهي - إبراهيما كوليباليفي الهجوم : أداما با - حمي الطنجي - مامادو نياس - إسماعيل دياكيتى - عمر كامارا - أبوبكر كامارا