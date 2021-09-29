وزير الخارجية يؤكد على "أهمية تعزيز وتحيين الإطار القانوني بين تونس واندونيسيا"

تحادث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، اليوم الأربعاء بمقر الوزارة، مع سفير الجمهورية الإندونيسية، إقرار نوزا بهاختي الذي أدّى له زيارة مجاملة بمناسبة انتهاء مهامه في تونس، نوّه خلالها بالخصوص بالعلاقات "الأخوية العريقة" التي تجمع البلدين.



وقد مثّل اللقاء، وفق بلاغ للخارجية، "مناسبة شدّد أثنائها الوزير على "أهمية تعزيز وتحيين الإطار القانوني بين البلدين والتوقيع على عدد من الإتفاقيات وأهمها اتفاقية التجارة التفاضلية وذلك في أفق انعقاد الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة المزمع تنظيمها بجاكرتا في بداية 2022".



كما جدّد الجرندي عزم تونس على "مزيد تعزيز علاقات التعاون بين البلدين وإكسابها مزيدا من الزخم والديناميكية لتستجيب لتطلعات الشعبين الشقيقين".





