قبلي: بلدية قبلي تعمل على انجاز عدد من المشاريع لتعصير البنية التحتية للاسواق وعدد من الاحياء السكنية

وات - تعمل بلدية قبلي على انجاز عدد من المشاريع الرامية لتعصير البنية التحتية للاسواق ولعدد من الاحياء السكنية وذلك سواء بالاعتماد على مواردها الذاتية او في اطار المشاريع التي تنجزها وكالة التهذيب والتجديد العمراني



وقال رئيس بلدية قبلي احمد يعقوب ل(وات) انه قد تم مطلع هذا الاسبوع الشروع في اعادة بناء سوق البياز وسط المدينة، وذلك بعد الفروغ من عملية هدم السوق القديمة مشيرا الى ان الاعتمادات المخصصة لانجاز هذا المشروع تناهز 500 الف دينار وستمكن من بناء سوق عصري يحتوي على قرابة 15 محلا للكراء لتجار الخضر والغلال وبائعي اللحوم والاسماك ومختلف حاجيات المواطنين



واضاف ان البلدية تسعى ايضا الى اتمام القسط الثاني من مشروع اعادة بناء وتهيئة السوق البلدي بشارع النصر حيث تم تخصيص 180 الف دينار لاتمام تغطية الفضاء الداخلي وتهيئة الارضية وتقسيمها الى اكثر من 30 مكان مخصص لانتصاب التجار، واشار الى ان مصالح البلدية تعمل على تجاوز الاشكال الذي يعطل اتمام هذا المشروع



ومن ناحيته ذكر الكاتب العام لبلدية قبلي حكيم حسين انه تم في اطار المشاريع التي تنجزها الوكالة الوطنية للتهذيب والتجديد العمراني الاذن لمكتب دراسات بالشروع في انجاز الدراسات الاولية لمشروع تهيئة حي المستشفى باعتمادات جملية تقدر بحوالي 5 فاصل 4 مليون دينار والذي من المنتظر ان يتم الاعلان عن طلب العروض للشروع في انجازه خلال الثلاثية الاولى من السنة المقبلة بعض اتمام الدراسات المعمقة لتشمل الاشغال مد شبكات التنوير العمومي والتطهير علاوة على تعبيد طرقات الحي واحداث بعض المرافق الجماعية، واعتبر انه بانجاز هذا المشروع ستكون كافة الطرقات بقبلي المدينة معبدة



