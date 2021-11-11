بسبب بناية في البحيرة : رئيس بلدية تونس سابقا وشفيق جراية أمام القضاء

Publié le Jeudi 11 Novembre 2021 - 10:52 قراءة: 0 د, 58 ث
      
باب نات - باشرت صباح اليوم الخميس 11 نوفمبر 2021 ،هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائى المالي بالعاصمة،النظر في ملف تعلق بتشييد رجل الأعمال شفيق جراية لبناية بجهة البحيرة لم يحترم فيها العلو المسموح به قانونيا بخصوص قرب تلك البناية من مطار تونس قرطاج الدولي ومخالفة قانون الطيران الذي يمنع وجود بنايات شاهقة بالقرب من المطار .

بالمناداة على المتهمين ،مثل عباس محسن رئيس بلدية تونس سابقا ،ومتهم ثاني يدعى رفيق عوالي ،في حين لم يتم جلب شفق جراية من السجن ،وقد تدخل محاميه وبين أن موكله لم يتمكن من زيارته امس ،وانه علم بأنه مريض ،مرجحا فرضية وضعه في غرفة انفرادية المعروفة بالسيلون", طالبا التأخير لإحضاره،وبعد المفاوضة قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 10 جانفي 2021.


وتتعلق القضية بتمكين شقيق جراية وبتدخل من بن علي ،من بناء طابق اضافي باحدى بناياته بالبحيرة بالرغم من كون ذلك مخالف للقانون وللاجراءات المعمول بها.


وللتذكير فان شفيق جراية محكوم ب10 سنوات سجنا في قضية تعلقت بتدليس عقود ملكية شركة مصادرة وتحويل ملكيتها له بعد أن كان شريكا فيها وقد طلب المكلف العام باتلاف تلك العقود المدلسة ،وتعويضات بمليون د.

وقد استأنف جراية الحكم الصادر ضده ومن المنتظر ان يمثل قريبا امام محكمة الاستئناف

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 232910

BenMoussa  (Tunisia)  |Jeudi 11 Novembre 2021 à 12h 12m |           
هل فعلا تدخل بن علي لفائدة شقيق جراية ؟ ! ! ! أم هي محاولة لالصاق التهمة بميت وتبرئة الأحياء الفاسدين؟
ثم هل تلقى عباس محسن رئيس بلدية تونس سابقا تعليمات كتابية او شفوية مباشرة من بن علي
أم من أحد أعوانه أو أحد أقربائه ولماذا لم يذكر في القضية
ثم كيف تنعقد الجلسة ويحضر المتهمون والمحامون ولا يقع جلب المتهم الموقوف مع العلم ان السجون تتبع وزارة العدل
وهل ستقع محاسبة المسؤول عن هذا التقصير واهدار المال والوقت وتعطيل القضاء؟

Mahdibey  ()  |Jeudi 23 Septembre 2021 à 13h 10m |           
ما هي تهمة عبّاس محسن؟



مشروع قانون المالية لسنة 2022

En continu

Toutes les news

الخميس 11 نوفمبر 2021 | 6 ربيع الثاني 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:44 17:15 14:52 12:10 06:53 05:24
Babnet
21°
 Babnet22° Babnet % 46 :الرطــوبة
تونــس Babnet14°
3.6 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
22°-1423°-1523°-1522°-1521°-15
  • Avoirs en devises
    20954,1

  • (10 nov)
  • Jours d'importation
    125
  •              1 € = 3,29455 DT        1$ =2,84128 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 nov)   1220,9 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة