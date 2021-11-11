بسبب بناية في البحيرة : رئيس بلدية تونس سابقا وشفيق جراية أمام القضاء

باب نات - باشرت صباح اليوم الخميس 11 نوفمبر 2021 ،هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائى المالي بالعاصمة،النظر في ملف تعلق بتشييد رجل الأعمال شفيق جراية لبناية بجهة البحيرة لم يحترم فيها العلو المسموح به قانونيا بخصوص قرب تلك البناية من مطار تونس قرطاج الدولي ومخالفة قانون الطيران الذي يمنع وجود بنايات شاهقة بالقرب من المطار .



بالمناداة على المتهمين ،مثل عباس محسن رئيس بلدية تونس سابقا ،ومتهم ثاني يدعى رفيق عوالي ،في حين لم يتم جلب شفق جراية من السجن ،وقد تدخل محاميه وبين أن موكله لم يتمكن من زيارته امس ،وانه علم بأنه مريض ،مرجحا فرضية وضعه في غرفة انفرادية المعروفة بالسيلون", طالبا التأخير لإحضاره،وبعد المفاوضة قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 10 جانفي 2021.





وتتعلق القضية بتمكين شقيق جراية وبتدخل من بن علي ،من بناء طابق اضافي باحدى بناياته بالبحيرة بالرغم من كون ذلك مخالف للقانون وللاجراءات المعمول بها.





وللتذكير فان شفيق جراية محكوم ب10 سنوات سجنا في قضية تعلقت بتدليس عقود ملكية شركة مصادرة وتحويل ملكيتها له بعد أن كان شريكا فيها وقد طلب المكلف العام باتلاف تلك العقود المدلسة ،وتعويضات بمليون د.



وقد استأنف جراية الحكم الصادر ضده ومن المنتظر ان يمثل قريبا امام محكمة الاستئناف



