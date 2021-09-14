وزير النقل يوصي بالإسراع في رقمنة عمليات بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية

أوصى وزير النقل واللوجستيك معز شقشوق، الثلاثاء، لدى زيارته إلى مقر الوكالة التجارية التابعة لشركة نقل تونس بالمروج الرابع لمعاينة ظروف بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية، بالإسراع في رقمنة عمليات بيع الاشتراكات واعتماد منظومة الدفع الالكتروني.



كما حث شقشوق، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، خلال الزيارة التفقدية التي أداها صحبة الرئيس المدير العام لشركة نقل تونس، معز سالم، للوقوف على مدى الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية 2021-2022، على تبسيط الإجراءات بهدف تطوير المجال التجاري للشركة والترفيع في الإيرادات وتسهيل حياة المواطن.



وثمن بالمناسبة المجهودات المبذولة من قبل كفاءات شركة نقل رغم الصعوبات في تحقيق جاهزية ما لا يقل عن 92 عربة مترو و 12 قطار للخط تونس - حلق الوادي -المرسى من أجل تأمين أفضل ظروف التنقل لكافة شرائح الحرفاء.



وأوصى في هذا الصدد، بضرورة الحفاظ على الرأس مال البشري لهذه المؤسسة من أجل النهوض بها وضمان استمرارية اضطلاعها بدورها الاقتصادي والاجتماعي.



كما دعا شقشوق لدى معاينته للمقر المركزي لتسيير الجولان بالشبكة الحديدية، إلى ضرورة إيجاد حلول عاجلة لتمويل مشروع تجديد عدد من عربات المترو القديمة، والاستثمار في منظومات رقمية متطورة، مع إيلاء عنصر السلامة الأهمية القصوى، فضلا عن توفير ظروف عمل ملائمة لكافة الأعوان وتحفيزهم على العطاء بما يضمن مستوى إنتاجية ومردودية أرفع.



وحث في ذات السياق على تكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية للحد من ظاهرة التخريب التي أصبحت تمثل السبب الرئيسي لتعطل عدد هام من العربات بالإضافة إلى ما ينجر عنها من أعباء مالية باهظة، وفق نص البلاغ.



