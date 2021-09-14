قيس اليعقوبي مدربا جديدا لشبيبة الساورة الجزائري

تعاقد المدرب التونسي قيس اليعقوبي يوم الثلاثاء مع نادي شبيبة الساورة صاحب المركز الثالث في البطولة الجزائرية لكرة القدم خلال الموسم الماضي 2021-2022.



وسبق لقيس اليعقوبي، (55 عاما) واللاعب السابق للنادي الافريقي، ان تولى تدريب اندية نجم حلق الوادي والكرم والاتحاد المنستيري ومستقبل المرسى والملعب القابسي والشعلة السعودي ونجم بني خلاد والنادي الإفريقي وقوافل قفصة والوكرة والعربي القطريين والوحدات الاردني واتحاد العاصمة الجزائري واتحاد حلب السوري ونجم المتلوي والنادي البنزرتي.













