العجز التجاري لتونس يتقلص الى حوالي 1275 مليون دينار خلال شهر أوت 2021

تقلص العجز التجاري لتونس خلال شهر أوت 2021 ليبلغ 4ر1275 مليون دينار، م د، مقابل عجز بقيمة 3ر1409 م د في شهر جويلية 2021، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الثلاثاء.





وقد سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنا بـ 5ر3 نقطة في أوت 2021 مقارنة بشهر جويلية 2021 لتصبح في حدود 7ر75 بالمائة .



وتستعيد المبادلات التجارية في شهر اوت، بعد الانخفاض الملحوظ المسجل في شهر جويلية، نشاطها، إذ ارتفعت الواردات بنسبة 7ر3 بالمائة وتحسّنت الصادرات بنسبة 7ر8 بالمائة لتصل إلى مستويات ما قبل الجائحة، تطور ب 8ر3 بالمائة مقارنة بشهر فيفري 2020.



ودون احتساب منتجات الطاقة، سجلت الصادرات زيادة بنسبة 6ر11 بالمائة مقابل انخفاض في الواردات بنسبة 6ر4 بالمائة.



تحسن الصادرات في أوت 2021



بعد تسجيل انخفاض ملحوظ في شهر جويلية، عادت الصادرات للارتفاع بنسبة 7ر8 بالمائة لتصل إلى 3976 م د، في شهر أوت وذلك بفضل زيادة، 2ر14 بالمائة، تحت نظام التصدير الكلي مقابل انخفاض، 7ر3 بالمائة، تحت النظام العام.





وقد ساهم قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة تفوق 80 بالمائة في الانتعاش المسجلة في اجمالي الصادرات، 2ر18 بالمائة. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الزيادة التي شهدتها صادرات الآلات والمعدات الكهربائية.



وتبرز ذات البيانات، تحسن صادرات المنسوجات والملابس والجلود بنسبة 7ر8 بالمائة وقطاع المناجم بنسبة 1ر21 بالمائة.





في المقابل، سجل قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية انخفاضا بنسبة 7ر2 بالمائة وقطاع الطاقة بنسبة 19 بالمائة.







تطور الواردات



ارتفعت الواردات خلال شهر اوت 2021، بنسبة 7ر3 بالمائة لتصل إلى مستوى 4ر5251 م د لكن تبقى دون المستويات المسجلة قبل الجائحة، 5ر4 - بالمائة مقارنة بشهر فيفري 2020، وفق المعهد الوطني للإحصاء.



وعزا المعهد هذه الزيادة، أساسا، إلى الارتفاع المسجل في واردات منتجات الطاقة بنسبة 2ر95 بالمائة والمواد الخام والمنتجات شبه المصنعة بنسبة 9ر7 بالمائة والسلع الاستهلاكية بنسبة 3ر3 بالمائة.



وعرفت الواردات، دون اعتبار منتجات الطاقة، انخفاضا بنسبة 6ر4 بالمائة وهذا يعود الى الانخفاض المسجل في واردات المنتجات الغذائية، 40 - بالمائة، ومواد التجهيز، 6ر14 - بالمائة.







تحسن المبادلات التجارية مع بلدان الاتحاد الأوروبي



وشهدت الصادرات مع بلدان الاتحاد الأوروبي تحسنا بنسبة 3ر17 بالمائة نتيجة الانتعاش المسجل مع جل البلدان أهمها إيطاليا، زيادة ب3ر39 بالمائة.





في المقابل، شهدت الصادرات تراجعا مع دول المغرب العربي بنسبة، 8ر32 بالمائة، وكذلك مع تركيا ، 8ر58 - بالمائة، والصين 2ر20 - بالمائة.



من ناحية أخرى، سجلت الواردات ارتفاعا مع منطقة الاتحاد الأوروبي، 5ر10 بالمائة، و بالأساس مع هولندا . كما تطورت الواردات مع دول المغرب العربي، 3ر31 بالمائة، خاصة مع الجزائر، 2ر43 بالمائة، وكذلك مع مصر، 7ر81 بالمائة، والصين، 9ر9 بالمائة، وروسيا، 8ر235 بالمائة، مقابل انخفاضا في الواردات مع تركيا بنسبة 1ر12 بالمائة.





ارتفاع الصادرات خلال الثلاث أشهر الأخيرة



تظهر بيانات المعهد الوطني للإحصاء، ان الصادرات شهدت خلال الثلاثي المنتهي في شهر أوت من سنة 2021، استقرارا ، زيادة ب2ر0 بالمائة، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. وارتفعت الواردات بنسبة 8ر4 بالمائة بالمقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.













