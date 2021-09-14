مرصد سلامة المرور يدعو لاتخاذ إجراءات تؤمن سلامة التلاميذ تزامنا مع العودة المدرسية

دعا المرصد الوطني لسلامة المرور المسؤولين عن المؤسسات التربوية إلى اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتوفير السلامة للتلاميذ، وذلك بمناسبة العودة المدرسية 2022/2021.



وأوضح المرصد، في بلاغ صادر اليوم الثلاثاء، أن هذه الاجراءات تتمثل بالخصوص في التنسيق مع السلط البلدية لتهيئة ممرات المترجلين أمام المؤسسات التربوية والتنسيق أيضا مع السلط المحلية لتوفير الإنارة في محيط هذه المؤسسات ومراجعة تركيز العلامات المرورية.



كما حث المرصد على ضرورة توجيه عملية دخول وخروج التلاميذ نحو الأبواب المفتوحة على أنهج فرعية وتعيين إطارات تكون مهمتها تأطير التلاميذ خاصة خلال أوقات الدخول والخروج حفاظا على سلامتهم، وفق ذات المصدر.

ودعا المرصد في بلاغه جميع سائقي السيارات إلى ضرورة التزام الحيطة والحذر والتخفيض من السرعة بمحيطات المؤسسات التربوية وإعطاء أولوية المرور المطلقة للتلاميذ.

وأبرز المرصد أهمية دور الأولياء من خلال توجيه نصائح يومية إلى أبنائهم التلاميذ لتوعيتهم بالأخطار المرورية، الى جانب دورهم في أن يكونوا قدوة عبر احترامهم لقواعد المرور.



