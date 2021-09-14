مجلس القضاء العدلي يعلن عن فتح باب الترشح لخطة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس

Publié le Mardi 14 Septembre 2021 - 13:21 قراءة: 0 د, 27 ث
أعلن مجلس القضاء العدلي اليوم الثلاثاء عن فتح باب الترشح لخطة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس وذلك تبعا للقرار الصادر عن اجتماعه يوم 7 سبتمبر الجاري.

ودعا المجلس في بلاغ له القضاة الذيـن تتوفر فيهم شروط إلى الترشح للخطـة المذكورة طبقا للفصل 45 مـن القانون الأساسي عـدد34 لسنة 2016 والأمـر عدد436 لسنة 1973 كيفما تم اتمامه و تنقيحه وإيـداع ترشحاتهـم باسـم رئيسة مجلـس القضاء العـدلي بمقر المجلس الأعلى للقضاء .

وقد انطلق إيداع الترشحات يـوم الاثنين 13 سبتمبر 2021 ويتواصل إلى غاية يوم 22 سبتمبر 2021 بدخول الغاية.

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