موسم افريقيا 2020: خمسة مصممي أزياء تونسيين في معرض bonne arrivée بباريس

تمّ تقديم المهارات التونسية في مجال الموضة بمتحف فنون التصميم بباريس، وذلك في إطار معرض بعنوان "bonne arrivée" انتظم من 31 أوت إلى 5 سبتمبر 2021 بمناسبة "موسم افريقيا 2020".



وأعلنت مؤسسة "تونس المبدعة"، في بلاغ لها اليوم 13 سبتمبر، عن مشاركة خمسة مصممين تونسيين قدموا إبداعاتهم في مجال التصميم. وضمّت قائمة المشاركين التونسيين أنيسة مدب وآمنة قحبيش وهادي سعد وشمس الدين مشري وأسماء حاج رمضان.

قدّم المشاركون التونسيون تصميمات وعديد عروض الأزياء الأخرى من القارة خلال فعاليات هذا المعرض الذي شارك فيه أيضا مصممون وحرفيون أفارقة. وسلّط المعرض الضوء على الحرف الأفريقية وكشف النقاب عن فنون الأزياء التقليدية المتوارثة عبر الأجيال مثل نسج الألياف والصباغة والخزف والسلال.

ومثّل المعرض فرصة للمصممين الشبان الخمسة لاكتشاف مجال مهن فنون التصميم في باريس، من خلال عقد لقاءات مع شخصيات مشهورة مثل "سيرج كاريرا" رئيس مبادرة العلامات التجارية الناشئة في اتحاد الخياطة الرفيعة، وكذلك عادل حدادي مبتكر علامة "Picloz" ومنتصر علية من مؤسسة عز الدين علية.

وذكّرت مؤسسة "تونس المبدعة" أنه تم إطلاق دعوة لتقديم الطلبات لاختيار 10 مصممين مسبقًا في نوفمبر 2020 ، كجزء من دعمها لمجموعة الأزياء في تونس وبالشراكة مع Maison Château Rouge

وأضافت أن المترشحين العشرة الذين تمّ اختيارهم قد حظوا بمرافقة لمدة ثلاثة أشهر من أجل ابتكار وإنتاج تصاميم وإبداعات تجمع بين مهارات الصناعات التقليدية والمعاصرة، ليتم إثر ذلك تقديم النماذج التي تم ابتكارها إلى لجنة تحكيم من الخبراء لاختيار 5 متسابقين نهائيين.





