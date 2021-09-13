الحرس الوطني :إحباط أربع عمليات هجرة غير نظامية والقبض عى 89 شخصا

أحبطت وحدات الحرس الوطني بالمهدية وبحري الوسط والجنوب، أمس الأحد، أربع عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة وضبط 36 مجتازا تونسيا (أحدهم مفتش عنه من أجل تورّطه في قضايا حق عام) وحجزت ثلاثة مراكب بحرية.



كما تمكّنت وحدات الحرس الوطني ببحري الوسط والجنوب والساحل وصفاقس والمهدية من ضبط 40 شخصا، من جنسيات دول إفريقية (جنوب الصحراء)، "كانوا يعتزمون المشاركة في عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة" وألقت القبض على 13 شخصا من منظمي عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة.



