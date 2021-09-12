جربة: زيارات تفقّد للمنشآت السياحية استعدادا للقمة الفرنكفونية

وات - أنهى ليلة امس وفد عن وزارتي السياحة والداخلية عملية تفقّد الى عديد المنشآت السياحية في جزيرة جربة من مؤسسات إيواء سياحي ومطاعم وتنشيط سياحي وذلك لمتابعة مدى جاهزيتها استعدادا للقمة الفرنكفونية التي ستحتضن أشغالها جزيرة جربة في شهر نوفمبر المقبل.



وتركّزت زيارة التفقد وفق ما ذكره اليوم كريم بالحسين المتفقد العام بوزارة السياحة على مسألة التأمين الذاتي لهذه المنشات السياحية وخاصة منها النزل والمطاعم التي يتوقع ان تستقبل وفود القمة، مشيرا الى رفع الوفد اخلالات وملاحظات تمّت الدعوة الى تجاوزها وهو ما سيكون محل زيارة مقبلة للنظر في مدى الاستجابة لتوصيات اللجنة مع الاتجاه الى اتخاذ قرارات بشأنها تصل الى الغلق اذا ما لم يتم تلافي هذه الاخلالات حسب قوله.

ويذكر ان جزيرة جربة تشهد عدة زيارات مختلفة استعدادا للقمة الفرنكفونية شملت متابعة مشاريع البنية التحتية وسائر الاشغال التي تتواصل بها لتحسين المحيط وجمالية المدن وتعصير شبكة الطرقات والعناية بالمسالك السياحية والثقافية مع توقعات بزيارات عدة وفود ديبلوماسية الاسبوع المقبل.



