المنستير: حجز بندقية صيّد ومجموعة من الخراطيش بمنزل حياة وإيقاف 15 شخصا مفتش عنهم

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Publié le Dimanche 12 Septembre 2021 - 14:27 قراءة: 0 د, 35 ث
وات - حجزت نهاية الأسبوع الجاري، فرقة مشتركة لمصلحة الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بالمنستير، وفرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بطبلبة، ومركز الحرس الوطني بمنزل حياة، بندقية صيد بدون رخصة، وعدد من الخراطيش بأحواز منزل حياة، في انتظار تقديم ما يفيد ملكيتها، وفق ما نشرته النقابة الأساسية لإقليم الحرس الوطني بالجهة.
وقد تم، الاحتفاظ بشخص صادرة في شأنه 5 مناشير تفتيش، فضلا عن حجز كمية من المشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة، ودراجة نارية تستعمل لنقل هذه البضاعة.
من جانب آخر، سجلت منطقة الأمن الوطني بجمال، خلال الأسبوع الفارط، إيقاف 14 شخصا مفتش عنهم، وحجزت 5 سيارات مفتش عنها، وتحرير أكثر من 120 محضرا عدليا وجبائيا, وأكثر من 150 مخالفة رقمية ومستخلصة وفق ما نشرت النقابة الأساسية للمنطقة.



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