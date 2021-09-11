جمعية هلال الشابة تعود الى بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم

صوت ممثلو الاندية المشاركون في الجلسة العامة العادية للجامعة التونسية لكرة القدم اليوم بقمرت لعودة جمعية هلال الشابة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم للموسم المقبل 2021-2022





