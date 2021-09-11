صوت ممثلو الاندية المشاركون في الجلسة العامة العادية للجامعة التونسية لكرة القدم اليوم بقمرت لعودة جمعية هلال الشابة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم للموسم المقبل 2021-2022
جمعية هلال الشابة تعود الى بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم
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