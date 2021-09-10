مشاركة تونسيّة متوقّعة بمعرض موسكو الدولي للأغذية والمشروبات من 21 إلى 24 سبتمبر2021

Publié le Vendredi 10 Septembre 2021 - 15:07قراءة: 0 د, 31 ث
يعتزم مركز النهوض بالصادرات، من خلال مكتبه في موسكو، المشاركة في معرض موسكو الدولي للأغذية والمشروبات، الذي سيعقد من 21 إلى 24 سبتمبر 2021، في مركز" كروكس"، بالعاصمة الروسية.

وأشار مركز النهوض بالصادرات، وفق ما نشره، الجمعة، إلى أن المعرض يعد أكبر معرض تجاري مخصص للمنتجات الغذائية في روسيا.
وأوضح المصدر ذاته، أن "المشاركة في هذا الحدث ستكون مخلال جناح سيكون بمثابة واجهة مخصصة للمؤسسات الراغبة في الترويج لمنتجاتها على هذه المنصّة، التي تحظى بشعبية كبيرة لدى مهنيي الصناعات الغذائية الروس".

ودعا المركز، في هذا الصدد ، المؤسسات المهتمة بعرض منتجاتها في هذا المعرض، إلى تأكيد مشاركتها في موعد أقصاه يوم 13 سبتمبر 2021.

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