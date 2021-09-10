ابتعاد السحابة الرعدية الضخمة المتمركزة قبالة السواحل الشرقية تدريجيا

أكد المعهد الوطني للرصد الجوي، في نشرة متابعة، الجمعة، ابتعاد السحابة الرعدية الضخمة وشديدة النشاط، التي كانت متمركزة قبالة السواحل الشرقية بصفة تدريجيّة، وذلك وفق ما كشفت عنه اخر صور القمر الاصطناعي



وأوضح المعهد ان السحب الرعدية القادمة من الشمال تتطلب المتابعة خلال الساعات القادمة، مع توقع نزول امطار متفرقة ورعدية بالشمال ومحليا الوسط

وتتراوح درجات الحرارة، حاليا، بين 27 و32 درجة بالشمال والوسط وبين 33 و38 درجة بالجنوب







