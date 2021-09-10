متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الجمعة 10 سبتمبر ...

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سليانة: تسجيل حالتي وفاة و123 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"



سجّلت ولاية سليانة، أمس الجمعة، حالتي وفاة، و123 إصابة جديدة بفيروس" كورونا"، ليرتفع إجمالي الوفيات بالجهة، إلى 519 حالة، والإصابات إلى 15 ألفا و228 إصابة، وفق آخر تحيين صادر عن الادارة الجهوية للصحة.

وتتوزع إلاصابات الجديدة، حسب المعتمديات، إلى 34 إصابة بسليانة المدينة، و26 بالكريب، و20 ببوعرادة، و15 بقعفور، و13 بمكثر، و11 بسيدي بورويس، وإصابتين بالروحية، وإصابة بمعتمديتي برقو وكسرى.

ويبلغ حاليا عدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة 11 حالة، فيما يبلغ عدد المقيمين بالمستشفيات المحلية 24 مصابا.





توزر: انتفاع مجموع 47 ألفا و764 شخصا بجرعات التطعيم ضد فيروس "كورونا"





تلقى مجموع 47 ألفا و764 شخصا في ولاية توزر، جرعات التطعيم ضد فيروس "كورونا"، من بينهم 14 ألفا و435 تلقوا الجرعة الثانية من اللقاحات المضادة لهذا الفيروس، على أن يتم تغطية قرابة 50 بالمائة من السكان بالتلقيح خلال الأسابيع المقبلة، وفق ما ذكره، اليوم الجمعة، رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة، فؤاد براني.

وأضاف براني، في تصريح لـ(وات)، أن حملات التلقيح ستتواصل، ومن بينها الحملة المبرمجة ليوم غد السبت 11 سبتمبر، والتي سيتم خلالها تقديم الجرعة الثانية بالنسبة الى الأشخاص الذين وقع تطعيمهم في الحملات السابقة، إضافة الى تطعيم المتخلفين والذين لم يتحصلوا على اللقاح سابقا.

وبيّن ممثل الإدارة الجهوية للصحة، أن الوضع الصحي يعتبر مستقرا بالجهة، إذ واصلت نسبة التحاليل الإيجابية تسجيل انخفاض الى مستوى 9 بالمائة من خلال تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" من جملة 156 نتيجة تحليل، كما سجل عدد الوفيات استقرارا عند 274 وفاة، في ظل عدم تسجيل وفيات جديدة خلال اليومين الأخيرين.

يذكر ان اجمالي الإصابات منذ ظهور الجائحة، ارتفع الى 15 ألفا و197 إصابة، منها 14 ألفا و865 حالة تعافي، في حين لاتزال 44 حالة مصنفة نشطة، علما وان عدد المصابين المقيمين في المستشفى انخفض الى 7 حالات فقط.





سيدي بوزيد: تسجيل 3 حالات وفاة و122 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"



تم اليوم الجمعة بولاية سيدي بوزيد، تسجيل 3 حالات وفاة و122 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و227 حالة شفاء، ليرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات إلى 28090 حالة منها 26896 حالة شفاء و830 حالة وفاة، حسب ما أفاد به كاهية مدير الرعاية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بشير سعيدي (وات).



وتتوزع الإصابات الجديدة على معتمديات السوق الجديد (حالتين) وجلمة (حالة واحدة) والمزونة (16 حالة) وبئر الحفي (4 حالات) ومنزل بوزيان (10 حالات) والرقاب (حالة واحدة) والمكناسي (11 حالة) وسيدي بوزيد الشرقية (حالتين) وسيدي بوزيد الغربية (34 حالة) والسبالة (9 حالات) وبن عون (14 حالة) وأولاد حفوز (18 حالة).



وتم اليوم رفع 468 عينة للتحليل ليبلغ العدد الجملي للتحاليل التي تم اجراؤها منذ انتشار فيروس "كورونا" 81593 اختبارا.



ووصل عدد المقيمين بالمؤسسات الصحية إلى 84 مصابا بعد ايواء 7 مصابين اليوم منهم 56 مصابا بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد و4 مصابين بالمستشفى المحلي ببئر الحفي و5 مصابين بالمستشفى المحلي بالرقاب ومصابين اثنين بالمستشفى المحلي بسيدي علي بن عون و4 مصابين بمستشفى أولاد حفوز و13 مصابا بمستشفى المكناسي.







الكاف: رصد 03 حالات وفاة و 68 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"



أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الجمعة، في تحيين جديد لتطور الوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا" عن تسجيل 03 حالات وفاة و68 إصابة جديدة بعدوى الفيروس، وذلك بعد صدور نتائج 155 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 08 سبتمبر



ويرتفع، وفق التحيين الجديد إجمالي الوفيات المسجلة بالجهة منذ بداية انتشار الوباء في البلاد إلى 653 شخصا وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 19021 حالة منها 18390 حالة تعاف



كما جاء في التحيين ذاته أن عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات انخفض اليوم إلى 52 مصابا منهم 14 في أقسام الانعاش والعلاج المكثف فيما تراجع عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي خلال ال10 ايام الاخيرة الى 631 حالة



وتبرز الاحصائيات الجديدة بداية تراجع الوباء في الجهة سيما بعد تراجع كل المؤشرات ذات العلاقة، ومنها انخفاض نسبة العدوى وعدد الحالات النشيطة



ومع ذلك فإن الإدارة الجهوية للصحة بالكاف تواصل كل يوم التحذير من خطورة الأوضاع الراهنة في القطاع الصحي وتدعو المواطنين إلى التقيد بالبرتوكول الصحي في كل جوانبه حفاظا على سلامة الجميع وحرصا على كسر حلقة العدوى بالفيروس









قابس : تسجيل 5 وفيات 36 إصابة جديدة بكورونا



ذكر منسّق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة في قابس حسين جبران في تصريح لمراسل (وات) أنّه قد تمّ تسجيل 05 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا وأن العدد الجملي لحالات الوفاة بهذا الفيروس قد بلغ 634 حالة.



وبيّن جبران أنه قد تمّ إجراء 190 تحليلا على عيّنات أخذت من أشخاص مشتبه في اصابتهم بفيروس كورونا وأن نتيجة تحاليل 36 من هذه العينات قد جاءت ايجابية وأثبتت اصابة أصحابها بهذا الفيروس، مشيرا الى ان هذه الاصابات تتوزع الى 12 اصابة بمارث و11 اصابة بوذرف و09 اصابات بقابس الجنوبية واصابة واحدة (01) بكل مطماطة الجديدة والمطوية ومنزل الحبيب وقابس المدينة.

واوضح جبران ان العدد الجملي للاصابات بفيروس كورونا قد بلغ 21695 اصابة وأن 20878 من بين المصابين بهذا الفيروس قد تجاوزوا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية، مضيفا أنّه توجد 812 حالة نشطة لفيروس كورونا وناقلة للعدوى تتوزع الى 293 حالة بقابس الجنوبية و203 حالة بمارث و126 حالة بوذرف و45 حالة بالحامة و42 حالة بمطماطة الجديدة و26 حالة بقابس المدينة و24 حالة بالمطوية و18 حالة بقابس الغربية و11 حالة بمنزل الحبيب و09 حالات بدخيلة توجان و08 حالات بغنوش و07 حالات بمطماطة.

وذكر جبران ان عدد المصابين بفيروس كورونا الذين يتم ايواؤهم باقسام كوفيد 19 بالجهة يبلغ 63 مصابا ومصابة من بينهم 06 مصابين يقيمون بوحدة الانعاش بقسم كوفيد 19 بالمستشفى الجامعي بقابس مضيقا ان نسبة الاختطار الجهوي لهذا الفيروس تبلغ 203 اصابة لكل 100 الف ساكن.





مدنين : تسجيل 6 وفيات بفيروس كورونا ولاول مرة منذ شهر جوان الماضي تراجع الاصابات الجديدة الى 77 حالة





سجّلت ولاية مدنين في الساعات الاربع وعشرين الاخيرة 6 وفيات بسبب فيروس كورونا تجاوزت أعماركل المتوفّين 50 سنة وكلّهم لم يتلقوا جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا ليرتفع اجمالي حالات الوفاة بهذا الفيروس الى 1083 وفاة في ارتفاع متواصل بمعدل 6 وفيات يوميا وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.



وتراجعت في مقابل ذلك الاصابات بفيروس كورونا لاول مرة بعدد هو الادنى منذ شهر جوان الماضي 77 اصابة محلية جديدة من جملة 873 عينة خضعت للتحليل المخبري والسريع لتنخفض نسبة الحدوث لاول مرة ايضا الى 8 فاصل 8 بالمائة في تحسن واضح للوضع الوبائي يستوجب عدم التراخي واحترام شروط التوقي من فيروس كورونا والاقبال اكثر على التلقيح حسب الدكتور زيد.

وتراجعت أيضا الحالات الاستشفائية سواء في المستشفيات العمومية او المصحات الخاصة التي شهدت اريحية على مستوى اسرة الاكسيجين والانعاش بنسب اشغال بلغت في اسرة الاكسيجين 46 فاصل 8 بالمائة في القطاع العمومي و33 فاصل 3 بالمائة في القطاع الخاص وفي الانعاش بلغت 84 فاصل 2 بالمائة في المستشفيات و52 فاصل 5 بالمائة في المصحّات.

وتوزّعت الاصابات الجديدة بين سيدي مخلوف 17 اصابة وجرجيس 13 وكل من مدنين الجنوبية وحومة السوق 11 وبني خداش 10 اصابات ومدنين الشمالية 6 وبن قردان 5 واجيم 3 وميدون اصابة واحدة ليرتفع اجمالي الاصابات الى 31725 إصابة.

وارتفعت حالات الشفاء الى 29573 بتسجيل 199 حالة شفاء جديدة منها 46 بجرجيس و40 بمدنين الشمالية و33 بحومة السوق و26 بمدنين الجنوبية و17 بميدون و11 باجيم و10 حالات شفاء ببن قردان و9 ببني خداش و7 حالات شفاء بسيدي مخلوف.







سوسة : حالتا وفاة و88 إصابة جديدة



أظهرت نتائج التحاليل مخبرية لـ728 عينة صدرت امس الخميس تسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بولاية سوسة وذلك الى جانب تسجيل حالتي وفاة.



وارتفع وفق التحيين الأخير الصادر عن الإدارة الجهوية للصحة بسوسة عدد الإصابات بالفيروس التاجي بالجهة منذ بداية الجائحة الى 46607 إصابة شفي منها 43322 مصابا وتوفي 1283 شخصا.

وتوزّعت الإصابات الجديدة بالخصوص إلى 25 بمساكن و9 بسوسة جوهرة وبكل من القلعة الصغرة والقلعة الكبرى و5 بكل من سوسة المدينة وسوسة الرياض وحمام سوسة

ولا يزال 89 مصابا بكورونا يتلقون العلاج بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة وذلك بالاضافة الى 8 مرضى من ولايات أخرى و13 يتلقون العلاج بمقرات سكناهم.









باجة : تسجيل 3 وفيات و14 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"



ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس "كورونا" بباجة الى 666 بعد تسجيل 3 وفايات جديدة امس الخميس بالمستشفي الجهوى لمدينة باجة.



وانخفضت نسبة إشغال الأسرّة بمرضي كوفيد بمستشفيات الجهة حتى امس الى 29 بالمائة.

ورصدت المصالح الصحية أمس أيضا 14 إصابة جديدة بفيروس "كورونا " بالجهة منها حالة واحدة بمدينة باجة وضواحيها و3 حالات بتستور و4 حالات بعمدون وحالنان بمجاز الباب لتصل جملة الحالات الايجابية المسجلة منذ بداية عمليات التقصي لفيروس كورونا في الجهة إلى 18696 حالة من جملة 43202 تحليلا تمّ إجراؤها.

وقد فاقت نسبة التعافي من الفيروس ال 94 بالمائة حيث سجّل تعافى 17642 شخصا في الجهة حسب إحصائيات تحصلت عليها "وات" .

شريفة





