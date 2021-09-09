رئيس حركة النهضة يحدث تعديلا على تركيبة المكتب التنفيذي للحركة و يقلّص من عدد أعضائه

Publié le Jeudi 09 Septembre 2021 - 22:03قراءة: 1 د, 24 ث
أعلنت حركة النهضة اليوم الخميس عن إدخال تعديل على تركيبة المكتب التنفيذي للحزب وذلك بتقليص عدد الأعضاء إلى نحو النصف وإدخال تحويرات في بعض المهام.

وأوضحت الحركة في بلاغ لها أن رئيسها راشد الغنوشي قام بإدخال التعديل وأنه سيعرض  التركيبة الجديدة على مجلس الشورى  للتزكية في أول دورة قادمة له، طبقا لمقتضيات النظام الأساسي. 

وأسفر التعديل عن التركيبة المقترحة التالية: 
1- وسيلة الزغلامي: نائب رئيس مشرفة على فضاء المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وأصحاب الحاجات الخاصة.
2- علي العريض :نائب رئيس مشرف على الفضاء السياسي.
3- نور الدين البحيري: نائب رئيس مشرف على الفضاء الداخلي.
4 - العجمي الوريمي: نائب رئيس مشرف على الفضاء الإستراتيجي
5- منذر الونيسي: نائب رئيس مشرف على الفضاء المجتمعي
6- نورالدين العرباوي: المكتب السياسي
7- عبد الفتاح التاغوتي: مكتب الإعلام و الإتصال
8 - محمد القوماني: مكتب العلاقة بالمنظمات
9- عبد الفتاح تريمش: مكتب الهيكلة و شؤون العضوية
10- منية الماجري: مكتب المرأة والأسرة
11- زينب البراهمي: المكتب القانوني
12- راشد الكحلاني : مكتب الشباب
13 - محسن السوداني: المكتب الثقافي
14 - عماد الخميري: رئيس الكتلة النيابية
15 - فخري شليق: مكتب الخارج
16 - سفيان القاسمي: شباب النهضة بالجامعة
17 - نزار الحبوبي: مكتب الإنتخابات
18 - رياض الشعيبي: عضو مستشار
19 - أحمد قعلول: مدير تنفيذي مستشار


ومن جهة أخرى أقرّ رئيس الحركة الأستاذ راشد الغنوشي تركيبة لجنة إدارة الأزمة السياسية على النحو التالي:
1- محمد القوماني (رئيس اللجنة)
2 _ العجمي الوريمي
3- رياض بالطيب
4 _ أحمد المشرقي
5 - منية الماجري
6 - زينب البراهمي
7 - بلقاسم حسن
8 - عبد الفتاح التاغوتي
9 - نزار الحبوبي
10 - محمد عياد
11 - رياض المستوري
12 _ يحي عبد الله
13 _ خالد الفوني

Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 232145

Humanoid  (Japan)  |Vendredi 10 Septembre 2021 à 02h 04m |           
يا غنّوشي، ندبّر عليك دبارة باهية، وصدّقني تطلع انت وحزبك رابحين: تطير أنت وزملاء كفاحك البحيري والعريّض والوريمي، وغيركم من "السادة والكبراء" من أي عمل أو منصب رسمي، وتو برشا أمور تتحسن.
ياخي للتو ما فهمت إنّك (حتى لو كنت طاهر عفيف كالعذراء في خدرها) مصدر توتّر شديد وإنّو شطر الشعب ما يطيقكش ؟
يعني حتى لو كان الشطر الآخر يذوب في هواك، وجودك فقط يصنع تفاعلا سلبيا بين الشطرين.
بالعربي افهم روحك وامشي انقلع انت والزمرة متاعك، وما تنساش تدور على كل شخص في حزبك عنده شبهة فساد من أي نوع، حتّى قالب جاره الحوانتي في 10 دينارات، تطيره من الحزب.
ووقتها، ربما (ربما) حالة التوتر والغليان تنقص.
قال تركيبة إدارة قال.

Fenac  (Tunisia)  |Jeudi 09 Septembre 2021 à 22h 37m |           
انسان لا يستحي

Bensa94  (France)  |Jeudi 09 Septembre 2021 à 21h 09m |           
Le rêve d’être président de la Tunisie c’est fini




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