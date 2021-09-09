رئيس حركة النهضة يحدث تعديلا على تركيبة المكتب التنفيذي للحركة و يقلّص من عدد أعضائه

أعلنت حركة النهضة اليوم الخميس عن إدخال تعديل على تركيبة المكتب التنفيذي للحزب وذلك بتقليص عدد الأعضاء إلى نحو النصف وإدخال تحويرات في بعض المهام.



وأوضحت الحركة في بلاغ لها أن رئيسها راشد الغنوشي قام بإدخال التعديل وأنه سيعرض التركيبة الجديدة على مجلس الشورى للتزكية في أول دورة قادمة له، طبقا لمقتضيات النظام الأساسي.



وأسفر التعديل عن التركيبة المقترحة التالية:

1- وسيلة الزغلامي: نائب رئيس مشرفة على فضاء المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وأصحاب الحاجات الخاصة.

2- علي العريض :نائب رئيس مشرف على الفضاء السياسي.

3- نور الدين البحيري: نائب رئيس مشرف على الفضاء الداخلي.

4 - العجمي الوريمي: نائب رئيس مشرف على الفضاء الإستراتيجي

5- منذر الونيسي: نائب رئيس مشرف على الفضاء المجتمعي

6- نورالدين العرباوي: المكتب السياسي

7- عبد الفتاح التاغوتي: مكتب الإعلام و الإتصال

8 - محمد القوماني: مكتب العلاقة بالمنظمات

9- عبد الفتاح تريمش: مكتب الهيكلة و شؤون العضوية

10- منية الماجري: مكتب المرأة والأسرة

11- زينب البراهمي: المكتب القانوني

12- راشد الكحلاني : مكتب الشباب

13 - محسن السوداني: المكتب الثقافي

14 - عماد الخميري: رئيس الكتلة النيابية

15 - فخري شليق: مكتب الخارج

16 - سفيان القاسمي: شباب النهضة بالجامعة

17 - نزار الحبوبي: مكتب الإنتخابات

18 - رياض الشعيبي: عضو مستشار

19 - أحمد قعلول: مدير تنفيذي مستشار





ومن جهة أخرى أقرّ رئيس الحركة الأستاذ راشد الغنوشي تركيبة لجنة إدارة الأزمة السياسية على النحو التالي:

1- محمد القوماني (رئيس اللجنة)

2 _ العجمي الوريمي

3- رياض بالطيب

4 _ أحمد المشرقي

5 - منية الماجري

6 - زينب البراهمي

7 - بلقاسم حسن

8 - عبد الفتاح التاغوتي

9 - نزار الحبوبي

10 - محمد عياد

11 - رياض المستوري

12 _ يحي عبد الله

13 _ خالد الفوني



