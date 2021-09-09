رئيس حركة النهضة يحدث تعديلا على تركيبة المكتب التنفيذي للحركة و يقلّص من عدد أعضائه

أعلنت حركة النهضة اليوم الخميس عن إدخال تعديل على تركيبة المكتب التنفيذي للحزب وذلك بتقليص عدد الأعضاء إلى نحو النصف وإدخال تحويرات في بعض المهام.
وأوضحت الحركة في بلاغ لها أن رئيسها راشد الغنوشي قام بإدخال التعديل وأنه سيعرض التركيبة الجديدة على مجلس الشورى للتزكية في أول دورة قادمة له، طبقا لمقتضيات النظام الأساسي.
وأسفر التعديل عن التركيبة المقترحة التالية:
1- وسيلة الزغلامي: نائب رئيس مشرفة على فضاء المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وأصحاب الحاجات الخاصة.
2- علي العريض :نائب رئيس مشرف على الفضاء السياسي.
3- نور الدين البحيري: نائب رئيس مشرف على الفضاء الداخلي.
4 - العجمي الوريمي: نائب رئيس مشرف على الفضاء الإستراتيجي
5- منذر الونيسي: نائب رئيس مشرف على الفضاء المجتمعي
6- نورالدين العرباوي: المكتب السياسي
7- عبد الفتاح التاغوتي: مكتب الإعلام و الإتصال
8 - محمد القوماني: مكتب العلاقة بالمنظمات
9- عبد الفتاح تريمش: مكتب الهيكلة و شؤون العضوية
10- منية الماجري: مكتب المرأة والأسرة
11- زينب البراهمي: المكتب القانوني
12- راشد الكحلاني : مكتب الشباب
13 - محسن السوداني: المكتب الثقافي
14 - عماد الخميري: رئيس الكتلة النيابية
15 - فخري شليق: مكتب الخارج
16 - سفيان القاسمي: شباب النهضة بالجامعة
17 - نزار الحبوبي: مكتب الإنتخابات
18 - رياض الشعيبي: عضو مستشار
19 - أحمد قعلول: مدير تنفيذي مستشار
ومن جهة أخرى أقرّ رئيس الحركة الأستاذ راشد الغنوشي تركيبة لجنة إدارة الأزمة السياسية على النحو التالي:
1- محمد القوماني (رئيس اللجنة)
2 _ العجمي الوريمي
3- رياض بالطيب
4 _ أحمد المشرقي
5 - منية الماجري
6 - زينب البراهمي
7 - بلقاسم حسن
8 - عبد الفتاح التاغوتي
9 - نزار الحبوبي
10 - محمد عياد
11 - رياض المستوري
12 _ يحي عبد الله
13 _ خالد الفوني
وأوضحت الحركة في بلاغ لها أن رئيسها راشد الغنوشي قام بإدخال التعديل وأنه سيعرض التركيبة الجديدة على مجلس الشورى للتزكية في أول دورة قادمة له، طبقا لمقتضيات النظام الأساسي.
وأسفر التعديل عن التركيبة المقترحة التالية:
1- وسيلة الزغلامي: نائب رئيس مشرفة على فضاء المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وأصحاب الحاجات الخاصة.
2- علي العريض :نائب رئيس مشرف على الفضاء السياسي.
3- نور الدين البحيري: نائب رئيس مشرف على الفضاء الداخلي.
4 - العجمي الوريمي: نائب رئيس مشرف على الفضاء الإستراتيجي
5- منذر الونيسي: نائب رئيس مشرف على الفضاء المجتمعي
6- نورالدين العرباوي: المكتب السياسي
7- عبد الفتاح التاغوتي: مكتب الإعلام و الإتصال
8 - محمد القوماني: مكتب العلاقة بالمنظمات
9- عبد الفتاح تريمش: مكتب الهيكلة و شؤون العضوية
10- منية الماجري: مكتب المرأة والأسرة
11- زينب البراهمي: المكتب القانوني
12- راشد الكحلاني : مكتب الشباب
13 - محسن السوداني: المكتب الثقافي
14 - عماد الخميري: رئيس الكتلة النيابية
15 - فخري شليق: مكتب الخارج
16 - سفيان القاسمي: شباب النهضة بالجامعة
17 - نزار الحبوبي: مكتب الإنتخابات
18 - رياض الشعيبي: عضو مستشار
19 - أحمد قعلول: مدير تنفيذي مستشار
ومن جهة أخرى أقرّ رئيس الحركة الأستاذ راشد الغنوشي تركيبة لجنة إدارة الأزمة السياسية على النحو التالي:
1- محمد القوماني (رئيس اللجنة)
2 _ العجمي الوريمي
3- رياض بالطيب
4 _ أحمد المشرقي
5 - منية الماجري
6 - زينب البراهمي
7 - بلقاسم حسن
8 - عبد الفتاح التاغوتي
9 - نزار الحبوبي
10 - محمد عياد
11 - رياض المستوري
12 _ يحي عبد الله
13 _ خالد الفوني
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