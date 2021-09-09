الباحث منير حسين: القانون التوجيهي للتعليم والتكوين لسنة 2002 أثبت فشله، ولم يضمن الحق النوعي في التعليم

وات - قدّر الباحث المتخصص في علم الاجتماع، منير حسين، أن القانون التوجيهي لسنة 2002 والمتعلق بالمنظومة الوطنية للتعليم والتكوين، أثبت فشله، ولم يضمن الحق النوعي في التعليم للتونسيين، ما أدى إلى انقطاع أكثر من 10 آلاف تلميذ سنويا من التعليم الابتدائي وعمق الفوارق بين الجهات والفئات المجتمعية.



وبيّن الباحث، خلال ندوة صحفية نظمها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمقر نقابة الصحفيين التونسيين، اليوم الخميس، أن قيمة الهدر المدرسي (خسارات الكلفة المالية والتكوينية لعملية التعليم) تناهز 1000 مليون دينار سنويا أي ما مقداره حوالي 20 بالمائة من ميزانية وزارة التربية.

وأوضح أن أغلب الدراسات تؤكد أن نسبة الهدر ترتفع خصوصا لدى التلاميذ المنتمين للشرائح الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة، مؤكدا وجود علاقة عضوية بين الهدر المدرسي والفقر.



وبيّن منير حسين، في سياق الحديث عن أوجه الهدر المدرسي، أنه قد تم تسجيل نقص في التكوين ب 166 يوما في السنة من مجموع 180 يوما بسبب جائحة كورونا وأن نصف المتكونين في منظومات التكوين المهني لا يستفيدون من تكوينهم فضلا عن هجرة 90 آلفا من الإطارات التونسية إلى خارج أرض الوطن بين 2011 و2019.



وأردف أن المنقطعين عن الدراسة قبل سن 16 سنة يهددهم شبح العودة إلى الأمية مذكّرا بأن المعدّل السنوي للانقطاع المدرسي يفوق 108 آلاف منقطع بكل المراحل التعليمية بما فيها الجامعية.



وتشير الإحصائيات، من ناحية أخرى، وفق المتحدث، إلى وجود عدة فوارق في نسب الانقطاع بين الجنسين وبين الجهات وداخل الفضاء الحضري وبين الوسطين الحضري والريفي.



وبخصوص العنف المدرسي قال منير حسين إن المؤسسات التعليمية تعاني ارتفاع منسوب هذه الظاهرة الخطيرة إذ بلغ عدد حالات العنف المسجلة بالمرحلة الإعدادية أكثر من 44 ألف حالة و23 ألف حالة بالتعليم الثانوي، في الفترة بين 2012 و2015.



وفي سياق آخر، أشار الباحث إلى أن تونس تسجّل تراجعا مستمرا في التقييمات الدولية لمستوى الامتحانات الوطنية، حيث أن نسبة النجاح في امتحان الباكالوريا انخفضت من 69 بالمائة سنة 2010 إلى 42 بالمائة سنة 2020.



وقد قدم منير حسين مشاريع إصلاحات للمنظومة التعليمية والتكوينية التونسية، أولها إعادة النظر في الخارطة الجامعية وإعادة هيكلتها وتركيز استقلالية الجامعات كدعامة للحكم الرشيد، داعيا إلى التخلي عن منظومة "أمد" وإصلاحها جزئيا عبر تحوير ساعات تدريس اللغات الأجنبية وتعديل المسارات.



