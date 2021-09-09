نابل: توقيع اتفاقية تعاون بين شركة خدمات أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية "سيرغاز" وولاية نابل لدعم قطاعي الصحة والتربية

تم اليوم الخميس بمقر ولاية نابل توقيع اتفاقية تعاون بين شركة خدمات أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية "سيرغاز" وولاية نابل تتولى الشركة من خلالها تقديم مساعدات في قطاعي الصحة والتربية لفائدة عدد من المؤسسات بالجهة



وتمنح الشركة في إطار هذه الاتفاقية، التي تندرج في إطار المسؤولية المجتمعية، 504 آلاف دينار لمعاضدة القطاع الصحي بالجهة من خلال اقتناء عدد من التجهيزات الطبية لفائدة 6 مؤسسات صحية، وفق ما ذكره والي نابل محمد رضا مليكة في تصريح ل(وات)



وأضاف الوالي أن الشركة ستمنح في إطار هذه الاتفاقية 555 ألف دينار لتهيئة عدد من المؤسسات التربوية من بينها إعادة تهيئة المعهد الثانوي بالهوارية و3 مدارس ابتدائية أخرى، مشيرا إلى تخصيص 280 ألف دينار لاقتناء تجهيزات إعلامية وإعادة تهيئة عدد من المنشآت الإدارية بالجهة



وتندرج اتفاقية التعاون الممضاة بين ولاية نابل وشركة ّسيرغاز" في إطار التزام مساهمتها في التنمية الجهوية في الولايات الثلاث التي يمر عبرها أنبوب الغاز العابر لتونس في إطار الحرص على القيام بدورها الاجتماعي



وللإشارة فإن شركة خدمات أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية "سيرغاز" هي شركة تونسية إيطالية مكلفة بتأمين نقل الغاز الطبيعي بين إيطاليا والجزائر عبر تونس وذلك على امتداد 370 كم انطلاقا من فريانة من ولاية القصرين وصولا إلى الهوارية من ولاية نابل عبر ثلاث ولايات وهي نابل والقيروان والقصرين.



