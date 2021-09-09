مدينة غار الملح تحتضن الصالون الوطني الأول للفنون التشكيلية بدور الثقافة

تحتضن مدينة غار الملح بولاية بنزرت الصالون الوطني الأول للفنون التشكيلية بدور الثقافة أيام 17 و18 و19 سبتمبر الحالي.



وأعدت الإدارة العامة للعمل الثقافي بوزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية بنزرت مجموعة من الأنشطة برواق برج باب تونس بغار الملح، منها بالخصوص معرض للمسابقات في الرسم الحرّ للأطفال والرسم الحرّ للناشئة والشباب ومسابقة البورتريه ومسابقة الرسكلة الفنية ومسابقة الرسم ثلاثي الأبعاد وكذلك مسابقة الصورة الضوئية و الرقمية.

وتوازيا مع معرض المسابقات، سيتم تنظيم معراض أخرى للكتاب الفني وسلسلة "اكتشف بلادك"، بالإضافة إلى معرض للفنان الحرفي مصطفى صدور والفنانة الحرفية نجاة البجاوي ومجسّمات صغيرة للفنان عبد اللطيف حدّي.



ويكرّم المنظمون الفنان التشكيلي مختار هنان بمعرض يحمل عنوان "80 سنة من الجمال"، يتضمّن أبرز أعماله.



وسيتمّ في اليوم الثاني من الصالون عقد لقاءات مباشرة عبر تقنية الفيديو مع الفنانيْن التشكيلييْن المنصف الصوابني ولطفي الدريدي للحديث عن تجربتيْهما الإبداعية. كما سيتابع المشاركون مداخلات يلقيها متخصّصون في المجال، وهم سيف الدين بن حمّاد (التلقي التفاعلي في حيز تنصيبي واقعي و افتراضي) وعبد الطيف حدّي (المنمنمات وابتكار المجسمات الصغيرة) وصفاء بن قارة (الفنّ ثلاثي الابعاد: تقنية جديدة لفنّ قديم).



وتنتظم أيضا حلقة حوار حول واقع التنشيط التشكيلي بنوادي دور الثقافة و آفاق التطوير، بمشاركة فنانين تشكيليين هم علي الزنايدي وسامي بن عامر وكذلك عدد من منشطي ورواد النوادي بدور الثقافة.



ويسدل الستار على هذه الدورة التأسيسية للصالون الوطني للفنون التشكيلية ببرمجة زيارة اكتشاف وتصوير فوتوغرافي لمواقع التراث الأثري العالمي و معالم المدينة، ثم يليه مساءً، عرض موسيقي بعنوان "رحلة عربية" لعفيفة العويني سيتم بثه مباشرة عبر الأنترنات.









