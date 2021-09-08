مشروع التعاون التونسي الالماني المتعلق بالتجديد الفلاحي ساهم في تدريب زهاء 4500 فلاح

كشفت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ان مشروع التعاون التونسي الالماني "بالتجديد في الفلاحة والصناعات الغذائية" ساهم الى حد الآن في تكوين 176 مكون قدموا تدريبا لزهاء 4500 فلاح اكثر من نصفهم من النساء



ونظمت الوكالة التي تشرف على البرنامج بالتعاون مع وكالة التعاون الفني الألماني ، الاربعاء 8 سبتمبر 2021 ورشة تكوينية خاصة بمكوني برنامج "التكوين المجدد في قطاع الألبان" وفق بلاغ نشرته الوكالة



وأعد القائمون على البرنامج مقاربة مجددة للتكوين تم تطويرها في إطار شراكة بين مشروع التجديد في الفلاحة والصناعات الغذائية ومكتب "جي اف آي " بالتعاون مع عدة مؤسسات متدخلة في قطاع الالبان على غرار ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى ومراكز تجميع الحليب.



وانطلقت هذه الدورة التكوينية ، منذ شهر مارس 2021 من خلال تخصيص 3 اسابيع لمختلف المواضيع الفنية والصحية المتعلقة بإنتاج الحليب الى جانب تقنيات التواصل.







