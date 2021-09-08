تنس - التونسيان مالك الجزيري وعزيز دوقاز يخرجان منذ الدور الاول لبطولتي بانجا لوكا وكييف

وات - غادر لاعب التنس التونسي مالك الجزيري المصنف 276 عالميا منافسات بطولة بانجا لوكا البوسنية منذ الدور الاول اثر خسارته امام الارجنتيني خوان مانويل سيروندولو المصنف 135 عالميا 1-2 (6-1 و3-6 و4-6).



كما انسحب مواطنه عزيز دوقاز المصنف 344 عالميا من الدور الاول لبطولة كييف الاوكرانية بعد خسارته امام الامريكي اليكس ريباكوف المصنف 396 عالميا 1-2 (7-5 وصفر-6 و3-6).



وتندرج البطولتان ضمن رزنامة دورات التحدي.





