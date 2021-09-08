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تنس - التونسيان مالك الجزيري وعزيز دوقاز يخرجان منذ الدور الاول لبطولتي بانجا لوكا وكييف

Publié le Mercredi 08 Septembre 2021 - 11:14قراءة: 0 د, 19 ث
وات - غادر لاعب التنس التونسي مالك الجزيري المصنف 276 عالميا منافسات بطولة بانجا لوكا البوسنية منذ الدور الاول اثر خسارته امام الارجنتيني خوان مانويل سيروندولو المصنف 135 عالميا 1-2 (6-1 و3-6 و4-6).

كما انسحب مواطنه عزيز دوقاز المصنف 344 عالميا من الدور الاول لبطولة كييف الاوكرانية بعد خسارته امام الامريكي اليكس ريباكوف المصنف 396 عالميا 1-2 (7-5 وصفر-6 و3-6).

وتندرج البطولتان ضمن رزنامة دورات التحدي.


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