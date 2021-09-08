متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأربعاء 8 سبتمبر

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تطاوين: تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وصفر حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية



سجّلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين، خلال الـ24 ساعة الماضية، 39 اصابة جديدة بقيروس "كورونا"، ليرتفع العدد الجملي للاصابات بهذا الفيروس منذ شهر مارس من السنة الماضية الى 12306 اصابة.

وتتوزع الإصابات الجديدة، الى 09 اصابات في تطاوين الجنوبية، و08 في غمراسن، و07 في تطاوين الشمالية، و06 في البئر الاحمر، و 04 في الصمار، و 03 في بني مهيرة، واصابة واحدة في كل من ذهيبة ورمادة.

ويخضع حاليا، 07 مصابين للرعاية الطبية في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين، ومصاب واحد في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي بغمراسن .

في المقابل، لم تسجل الادارة الجهوية للصحة أية وفاة جديدة ناجمة عن الاصابة بالفيروس، ليستقر عدد ضحايا هذا الوباء منذ تفشيه في الجهة خلال شهر مارس من العام الماضي في 486 حالة، تتوزع الى 213 وفاة في معتمدية تطاوين الشمالية، و118 حالات وفاة في تطاوين الجنوبية، و82 في غمراسن، و28 في رمادة، و15 في بني مهيرة، و16 في البئر الاحمر، و12 في الصمار، و9 في ذهيبة.







تونس: 40 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد دون تسجيل حالات وفاة ليومين متتاليين



سجّلت ولاية تونس، خلال الـ24 ساعة الماضية، 40 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليصل العدد الجملي للإصابات منذ إعادة فتح الحدود في 27 جوان المنقضي، إلى 51 ألفا و711 إصابة، في المقابل، لم يتم تسجيل حالات وفاة خلال اليومين الأخيرين، وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحة، طارق بن ناصر.

وأكّد بن ناصر، اليوم الأربعاء، في تصريح لـ"وات"، ان العدد الجملي للوفيات منذ فتح الحدود 27 جوان المنقضي، بلغ 2468 حالة وفاة، فيما توجد حاليا، 193 حالة مؤكدة مقيمة بالمستشفيات والمصحات الخاصة، منها 177 حالة مقيمة في المستشفيات العمومية، و16 حالة في المصحات الخاصة.

وفيما يتعلق بالتطعيم ضد فيروس "كورونا"، فقد بلغت حصيلة التلاقيح المجراة في اليوم الرابع للتلقيح المكثف بعنوان الجرعة الثانية والتي استهدفت الفئة العمرية 40 سنة فما فوق ممن تلقو الجرعة الأولى يوم 8 اوت المنقضي، نحو 30 ألف جرعة، علما وان المعدل اليومي للتلاقيح بالمراكز الـ6 القارة بالمنطقة، تتراوح بين 6 و7 آلاف تلقيح، وفق ذات المصدر.









قفصة: حصيلة الوفيات جرّاء الإصابة بفيروس "كورونا" ترتفع إلى 925 حالة وفاة



أودى فيروس "كورونا" منذ بداية إنتشاره منذ أكثر من عام، بحياة 925 شخصا من ولاية قفصة، من بينهم 8 أشخاص تُوفّوا بسبب الفيروس خلال الفترة الممتدّة من 3 إلى 5 سبتمبر الجاري،بالاضافة الى إصابة 168 شخصا بعدوى الفيروس، حسب ما كشفت عنه مساء امس الثلاثاء الإدارة الصحية بقفصة.



وإستنادا إلى آخر تحيين لإدارة الصحة بخصوص وباء "كورونا" فإنّ عدد المصابين الذين لازالوا يحملون الفيروس هو في حدود 265 مصابا، أكثر من ثلثيهم يتوزّعون على معتمديات أم العرائس وقفصة الجنوبية وبلخير، فيما أصبحت معتمدية القطار خالية من الفيروس.



وقال المدير الجهوي للصحة بقفصة سالم ناصري اليوم الاربعاء ل(وات) أنّ نسبة إيجابية تحاليل الكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" تبلغ حاليا 17 بالمائة مقابل نسبة تراوحت ما بين 40 و 50 بالمائة في شهر أوت المنقضي.



وأضاف أن نسبة إستغلال أسرّة الإنعاش والأوكسيجين بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بقفصة وبأقسام "كوفيد 19" بمستشفيات قفصة والمتلوي والرديف وأمّ العرائس وبالمستشفى الميداني هي حاليا في حدود 50 بالمائة.



وطالت عدوى فيروس "كورونا" منذ شهر مارس من سنة 2020 وإلى الان، 15 ألف و481 شخصا من ولاية قفصة، تُوُفّي من بينهم 925 شخصا وتعافى 14 ألف و 291 شخصا.





قبلي: تسجيل 5 وفيات و12 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"



كشفت مصالح الادارة الجهوية للصحة عن تسجيل 5 حالات وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس "كورونا" خلال اليومين الاخيرين، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الوفيات المصرح به للمرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدة عن ولاية قبلي منذ بداية الجائحة الى حد الان الى 498 حالة



كما احصت ذات المصالح خلال نفس الفترة 129 اصابة جديدة بالفيروس، وفق ما اكده المدير الجهوي للصحة سمير مرزوق ل(وات) ليرتفع بذلك اجمالي عدد حالات الاصابة المؤكدة منذ ظهور الوباء الى 14963 حالة منها 14027 حالة تعافي فيما لا تزال 438 حالة مصنفة نشطة



واضاف المصدر ذاته ان التوزيع الجغرافي للحالات التي لا تزال مصنفة نشطة حسب المعتمديات يظهر وجود 82 حالة بمعتمدية قبلي الشمالية و106 حالات بمعتمدية قبلي الجنوبية الى جانب وجود 31 حالة بمعتمدية دوز الشمالية علاوة على 17 حالة نشطة بمعتمدية دوز الجنوبية



كما لا تزال 82 حالة مصنفة نشطة بمعتمدية سوق الاحد و95 حالة بمعتمدية الفوار بالاضافة الى وجود 25 حالة مصنفة نشطة بمعتمدية رجيم معتوق



يشار الى ان المؤشر التراكمي للاصابات المسجل بولاية قبلي خلال ال14 يوما الاخيرة تراجع الى حدود 259 فاصل 3 حالة على كل 100 الف ساكن







قفصة: حصيلة الوفيات جرّاء الإصابة بفيروس "كورونا" ترتفع إلى 925 حالة وفاة



أودى فيروس "كورونا" منذ بداية إنتشاره منذ أكثر من عام، بحياة 925 شخصا من ولاية قفصة، من بينهم 8 أشخاص تُوفّوا بسبب الفيروس خلال الفترة الممتدّة من 3 إلى 5 سبتمبر الجاري،بالاضافة الى إصابة 168 شخصا بعدوى الفيروس، حسب ما كشفت عنه مساء امس الثلاثاء الإدارة الصحية بقفصة.



وإستنادا إلى آخر تحيين لإدارة الصحة بخصوص وباء "كورونا" فإنّ عدد المصابين الذين لازالوا يحملون الفيروس هو في حدود 265 مصابا، أكثر من ثلثيهم يتوزّعون على معتمديات أم العرائس وقفصة الجنوبية وبلخير، فيما أصبحت معتمدية القطار خالية من الفيروس.



وقال المدير الجهوي للصحة بقفصة سالم ناصري اليوم الاربعاء ل(وات) أنّ نسبة إيجابية تحاليل الكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" تبلغ حاليا 17 بالمائة مقابل نسبة تراوحت ما بين 40 و 50 بالمائة في شهر أوت المنقضي.



وأضاف أن نسبة إستغلال أسرّة الإنعاش والأوكسيجين بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بقفصة وبأقسام "كوفيد 19" بمستشفيات قفصة والمتلوي والرديف وأمّ العرائس وبالمستشفى الميداني هي حاليا في حدود 50 بالمائة.



وطالت عدوى فيروس "كورونا" منذ شهر مارس من سنة 2020 وإلى الان، 15 ألف و481 شخصا من ولاية قفصة، تُوُفّي من بينهم 925 شخصا وتعافى 14 ألف و 291 شخصا.









صفاقس-كورونا: إحصاء 6 وفيات و141 إصابة جديدة و141 حالة شفاء واستعدادات ليوم التلقيح المكثف الخامس



أحصت الجهة الصحية بصفاقس خلال ال24 ساعة الماضية 6 وفيات جراء وباء "كورونا" و141 إصابة جديدة (على مجموع 1037 تحليلا) و141 حالة شفاء، بحسب ما جاء في البلاغ الدوري للإدارة الجهوية للصحة بتاريخ اليوم الأربعاء.



ويقيم في أقسام "كوفيد أكسيجين" للمستشفيات العمومية بالجهة حاليا 145 مصابا بالوباء وفي أقسام العناية المركزة 26 مصابا وفي المصحات الخاصة 28 مصابا.



وقد بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في الجهة إلى حد الآن 1670 حالة وفاة وناهز إجمالي الحالات الإيجابية المكتشفة 55 ألف حالة (على مجموع 204 آلاف تحليل) وقارب عدد المتعافين من الوباء 52 ألف شخص.



أما بالنسبة للتلاقيح ضد الفيروس، فتشير المعطيات التي نشرتها الإدارة الجهوية على صفحتها الرسمية اليوم أنها سخرت 26 مركزا عبر مختلف معتمديات الولاية لتأمين التلاقيح الخاصة باليوم الخامس للتلقيح المكثف الذي تمت برمجته ليوم السبت 11 سبتمبر الجاري، وقد فتحت الإدارة الجهوية في هذا الإطار باب التطوع أمام الجمعيات والأشخاص الراغبين في مآزرة جهود الفرق الصحية وذلك في مجالات الصحة والإعلامية والاستقبال والتوجيه.



جدير بالذكر أن إجمالي التلاقيح التي وقع تطعيم المواطنين بها في صفاقس (بين جرعة أولى وجرعة ثانية) فاق إلى حدود يوم أمس الثلاثاء 667 ألف تلقيح.







قابس: تسجيل 03 حالات وفاة و159 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"



أفاد منسق خلية اليقظة الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران (وات) بأنه تم تسجيل 03 حالات وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة بهذا الفيروس الى 629 حالة.



وبين جبران أن الادارة الجهوية للصحة بقابس قد تلقت نتيجة 510 تحاليل أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس "كورونا" وأن 159 من هذه التحاليل قد كانت نتيجتها "ايجابية" وأثبتت إصابة أصحابها بالفيروس



وذكر أن هذه الإصابات تتوزع الى 38 اصابة بمارث و36 اصابة بقابس الجنوبية و31 اصابة بوذرف و21 اصابة بمطماطة الجديدة و11 اصابة بالمطوية و09 اصابات بدخيلة توجان و04 اصابات بمنزل الحبيب و03 اصابات بكل من غنوش ومطماطة واصابتين (02) بقابس الغربية واصابة واحدة (01) بقابس المدينة.



وأوضح أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس "كورونا" والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية قد بلغ إلى حد اليوم 20678 شخصا من بين 21568 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس "كورونا"، وأن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ 887 حالة تتوزع الى 362 حالة بقابس الجنوبية و182 حالة بمارث و104 حالات بوذرف و50 حالة بقابس المدينة و48 حالة بقابس الغربية و46 حالة بالحامة و39 حالة بمطماطة الجديدة و23 حالة بالمطوية و09 حالات بكل من غنوش ودخيلة توجان و08 حالات بمنزل الحبيب و07 حالات بمطماطة.



وتبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس "كورونا" في ولاية قابس 221 اصابة لكل 100 الف ساكن فيما يبلغ عدد المرضى الذين يتم ايواؤهم بأقسام "كويفد 19" بمختلف مستشفيات الجهة 63 مريضا ومريضة من بينهم 06 مرضى يقيمون بوحدة الانعاش بقسم "كوفيد 19" بالمستشفى الجامعي بقابس .







صفاقس-كورونا: إحصاء 6 وفيات و141 إصابة جديدة و141 حالة شفاء واستعدادات ليوم التلقيح المكثف الخامس



أحصت الجهة الصحية بصفاقس خلال ال24 ساعة الماضية 6 وفيات جراء وباء "كورونا" و141 إصابة جديدة (على مجموع 1037 تحليلا) و141 حالة شفاء، بحسب ما جاء في البلاغ الدوري للإدارة الجهوية للصحة بتاريخ اليوم الأربعاء.



ويقيم في أقسام "كوفيد أكسيجين" للمستشفيات العمومية بالجهة حاليا 145 مصابا بالوباء وفي أقسام العناية المركزة 26 مصابا وفي المصحات الخاصة 28 مصابا.



وقد بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في الجهة إلى حد الآن 1670 حالة وفاة وناهز إجمالي الحالات الإيجابية المكتشفة 55 ألف حالة (على مجموع 204 آلاف تحليل) وقارب عدد المتعافين من الوباء 52 ألف شخص.



أما بالنسبة للتلاقيح ضد الفيروس، فتشير المعطيات التي نشرتها الإدارة الجهوية على صفحتها الرسمية اليوم أنها سخرت 26 مركزا عبر مختلف معتمديات الولاية لتأمين التلاقيح الخاصة باليوم الخامس للتلقيح المكثف الذي تمت برمجته ليوم السبت 11 سبتمبر الجاري، وقد فتحت الإدارة الجهوية في هذا الإطار باب التطوع أمام الجمعيات والأشخاص الراغبين في مآزرة جهود الفرق الصحية وذلك في مجالات الصحة والإعلامية والاستقبال والتوجيه.



جدير بالذكر أن إجمالي التلاقيح التي وقع تطعيم المواطنين بها في صفاقس (بين جرعة أولى وجرعة ثانية) فاق إلى حدود يوم أمس الثلاثاء 667 ألف تلقيح.









نابل: تسجيل حالتي وفاة و 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا





سجّلت الإدارة الجهوية للصحة في نابل حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع مجموع الوفيات إلى 1376 حالة وفاة منذ بداية بداية الجائحة، وذلك وفق ما ورد بالتقرير اليومي الصادر مساء الثلاثاء، عن الإدارة الجهوية للصحة في علاقة بانتشار الفيروس.



وأسفرت التحاليل الأخيرة المجراة بالمخابر العامة والخاصة والعيادات للتقصي حول الفيروس والبالغ عددها 717 تحليلا عن تسجيل 81 إصابة جديدة أي بنسبة تحاليل إيجابية تقدر ب11 بالمائة ليبلغ مجموع الإصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة 48468 حالة.

وفي المقابل تقلص عدد الحالات النشطة التي لا تزال حاملة للفيروس إلى 1320 حالة حيث بلغ مجموع الحالات التي تجاورت مرحلة نقل العدوى حسب البروتوكول الصحي المعتمد 45772 حالة.

وفي سياق متصل، قدرت نسبة استغلال أسرة الاوكسيجين ب33 بالمائة بالقطاع العام و15 بالمائة بالقطاع الخاص في حين بلغت نسبة استغلال أسرّة الإنعاش بالقطاع العام 80 بالمائة مقابل 27 بالمائة بالقطاع الخاص.







الكاف : تسجيل حالة وفاة و 76 إصابة جديدة بفيروس الكورونا المستجد



سجّلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف اليوم الأربعاء حالة وفاة و76 إصابة جديدة بالعدوى بفيروس الكورونا المستجد وذلك بعد صدور نتائج 164 تحليلا مخبريا لعيّنات رفعت بتاريخ 06 سبتمبر.



وجاء في التحيين اليومي الجديد للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة الكورونا المستجد بالجهة أن إجمالي الوفيات المسجلة في الجهة بلغ 648 شخصا وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس 18900 منها18275 حالة تعاف.

وأشار ذات التحيين إلى تواصل انخفاض عدد المقيمين بالمستشفيات حيث بلغ عددهم اليوم 51 مصابا منهم 12 في أقسام الإنعاش والعلاج المكثّف فيما عرف عدد الحالات النشطة شبه استقرار حيث يخضع حاليا 625 مصابا إلى إلى الحجر الصحي وهم يمثّلون مجموع الإصابات المؤكّدة المسجّلة في الجهة خلال الأيّام العشرة الأخيرة.

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المنستير: تلقيح 38 فاصل 61 في المائة من مجموع سكان الجهة بالجرعة الأولى ضدّ فيروس كورونا المستجد





سجّلت المراكز الجهوية الأربع للتلقيح ضدّ "كوفيد19" بالمنستير وقصر هلال والمكنين وجمال والفريق المتنقّل بالجهة الصحية المنستير أمس تلقيح مجموع ألف و163 شخصا من بينهم ألف و10 أشخاص تلقّوا الجرعة الأولى من التلقيح ليرتفع مجموع الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى بالجهة خلال الفترة 13 مارس 2021-7 سبتمبر 2021 إلى 232 ألفا و192 شخصا أي نسبة 38 فاصل 61 بالمائة من مجموع سكان ولاية المنستير وفق ما أعلنت اليوم الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.



وأضافت الإدارة الجهوية للصحة أنّ جملة الذين تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح بلغ عددهم إلى غاية الأمس 102 ألف وشخص واحد أي 16 فاصل 96 بالمائة من مجموع السكان بولاية المنستير.

وتبلغ نسبة تلقيح الشريحة العمرية للذين تتجاوز أعمارهم 15 من مجموع السكان وتلقوا الجرعة الأولى من التلقيح 53 فاصل 57 بالمائة، والذين تلقوا منهم الجرعة الثانية 23 فاصل 53 في المائة حسب ذات المصدر.

وسجلت من جهتها الدوائر الصحية للإدارة الجهوية للصحة في المنستير إلى غاية 6 سبتمبر الجاري 39 ألفا و58 إصابة بفيروس كورونا المستجد من بينها 882 وفاة، و36 ألفا و65 حالة تعافي، وألفين و111 حالة نشطة.

وحافظت ولاية المنستير و12 من معتمدياتها على مستوى اختطار مرتفع جدّا مسجّلة خلال الأيّام الأربعة عشر الأخيرة وإلى غاية 6 سبتمبر الجاري 194 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن على مستوى الجهة في حين تراوحت الإصابات لكلّ 100 ألف ساكن على مستوى المعتمديات باستثناء معتمدية الساحلين بين 639 إصابة بمعتمدية البقالطة و125 إصابة بمعتمدية قصيبة المديوني.

وتسجل معتمدية الساحلين تراجعا في عدد الإصابات إلى 62 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن ليتراجع تصنيفها إلى مستوى اختطار مرتفع وفي المقابل تعرف معتمدية البقالطة ارتفاعا في عدد الإصابات لكلّ 100 ألف ساكن بلغ 639 إصابة إلى غاية 6 سبتمبر الجاري.

وبلغ عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد المقيمة بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة في الجهة 68 حالة من بينهم 20 حالة مقيمة بقسم الإنعاش والعناية المركّزة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، وتراجعت النسبة الجهوية لإشغال أسرة "كوفيد" إلى 26 فاصل 7 في المائة وذلك إلى غاية 6 سبتمبر الجاري حسب الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.









