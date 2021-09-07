منظومة الحبوب: ضرورة تطوير مساحات القمح اللين ودعم زراعة البقوليات

وات - أوصى المشاركون في ندوة نظمها مؤخرا المعهد العربي لرؤساء المؤسسات حول "منظومة الحبوب.. بين رهان تحقيق السيادة الغذائية، وتهديدات التغيرات المناخية " بضرورة تطوير مساحات القمح اللين، للمحافظة على هذه الزراعة، وتدعيم قطاع البقوليات، عن طريق وضع الآليات الضرورية، لضمان ترويج المنتوج



وأبرزوا، خلال هذه الندوة التي التأمت بالشراكة مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، ضرورة السعي إلى تحقيق زيادة في إنتاج الحبوب، من خلال برنامج مشترك بين الحكومة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، في نطاق مخطط وطني، على المدى الطويل مع ضرورة توفير الموارد الكافية واعتماد ديناميكية الأسعار في الحبوب



كما طالب المشاركون، وفق بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن المعهد، بضرروة تطوير قطاع الزراعات العلفية والتقليص من نسب الضياع والتبذير على مستوى مختلف حلقات منظومة الحبوب، إلى جانب تطوير الأنظمة الإنتاجية لقطاع الزراعات الكبرى، من خلال اعتماد التداول الزراعي الملائم لمختلف مناطق الإنتاج



وأوصوا كذلك بتطوير استعمال البذور الممتازة، وتكثيف أصناف جديدة، مقاومة للجفاف والأمراض، مع تشجيع المنتجين على الاستثمار في الأنشطة والخدمات المتعلقة بهذا القطاع، على غرار إنتاج وتكييف البذور الممتازة، والتجميع والخزن وتطوير طاقة خزن الحبوب وتكييف البذور



وشددوا على أهمية تأهيل قطاع البحث العلمي في مجال استنباط الأصناف، لمواكبة آخر التقنيات الحديثة، مع توفير الاعتمادات اللازمة لذلك، فضلا عن الاعتناء بالبذور المحلية وتطوير إنتاجيتها وتمكين الفلاحين من خارطة الأصناف للبذور والتعريف بالأصناف الجديدة



كما بين المشاركون أهمية إرساء برنامج متكامل للإحاطة والتكوين والإرشاد للفلاحين وضرورة إيجاد خارطة توزيع البذور على الجهات لملاءمة الصنف للمناخ والتربة



وللتذكير فإن قطاع الحبوب في تونس يعتبر قطاعا استراتيجيا، إذ يمثل 13 بالمائة من القيمة المضافة الفلاحية، و42 بالمائة من مساحة الأراضي الفلاحية الصالحة للزراعة، و27 بالمائة من إجمالي الأراضي الفلاحية المُستغَلّة.



وتجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة التي انتظمت يوم غرة سبتمبر 2021 ، تندرج في إطار سلسلة ندوات "90 دقيقة مع المعهد العربي لرؤساء المؤسسات" وعلى إثر دراسة استقصائية شملت 14 قطاعا بما في ذلك قطاع الحبوب أجراها المعهد بالشراكة مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري



