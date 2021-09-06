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القصرين:  حجز أكثر من 20 طنا من الاعلاف الحيوانية المدّعمة

Publié le Lundi 06 Septembre 2021 - 11:33قراءة: 0 د, 33 ث
وات - تمكنت فرق المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين بالتعاون مع أعوان الحرس الوطني بمعتمدية فوسانة، أمس الأحد، من العثور على مستودع عشوائي يحتوي كميات كبيرة من المواد العلفية المدّعمة قدرت ب862ر20 طنا بين شعير علفي وسداري.

وتم رفع مخالفة اقتصادية ضد صاحب المحل من أجل مسك منتوجات مدعمة والاتجار فيها بطرق تخالف القرارات المتخذة في الغرض وحجز كامل الكميات الموجودة حجزا فعليا، وتمت إعادة ضخها في السوق حسب الصيغ القانونية وتأمين ثمنها بالخزينة العامة للدولة، وفق مصالح الإدارة الجهوية للتجارة.

وذكرت ذات المصالح في تصريح ل(وات) أن هذه العملية تمت في إطار مراقبة مسالك توزيع المواد العلفية و التصدي لتروبجها خارج المسالك القانونية وحسب القرارات المتخذة في الغرض.


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