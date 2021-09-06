القنصلية العامة التونسية بطرابلس تدعو التونسيين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن الى التقيد بجملة من الإجراءات

دعت القنصلية العامة التونسية بطرابلس، التونسيين الموجودين في ليبيا القاصدين أرض الوطن ممن لم يستكملوا جرعتي التلقيح ضد فيروس كورونا، إلى الاستظهار عند البوابات الحدودية بما يفيد القيام بالحجز في إحدى الوحدات الفندقية المخصصة للحجر الصحي الإجباري ونتيجة تحليل مخبري لتقصي الفيروس، سلبي لم يمض على اجرائه 72 ساعة عند دخول إلى تونس



وأكّدت القنصلية، في بلاغ لها مساء يوم الأحد، على أن ضرورة أن يستظهر المواطنون التونسيون الموجودون بليبيا والذين يعتزمون العودة إلى أرض الوطن، ممن لم يتلقوا جرعتين من التطعيم ضد فيروس كورونا، بما يثبت القيام بحجز بإحدى الوحدات الفندقية المخصصة للحجر الصحّي الإجباري لمدة عشرة أيام، وبوثيقة تحليل مخبري سلبي لايتجاوز تاريخ انجازه 72 ساعة قبل موعد الدخول إلى تونس، على مستوى البوّابات الحدودية.



وكانت رئاسة الجمهورية قد دعت يوم 18 أوت الماضي، وبعد الاطلاع على رأي قاعة عمليات إدارة جائحة كوفيد 19 جميع الوافدين على البلاد التونسية عبر جميع المعابر البرية والجوية والبحرية إلى الاستظهار بنتيجة تحليل سلبي ضد كوفيد-19 لا تتجاوز مدته 72 ساعة من تاريخ إجرائه، عند التسجيل مع ضرورة الاستظهار بشهادة في الغرض.



كما أقرت ضرورة الخضوع لحجر صحي إجباري لمدة 10 أيام ابتداء من تاريخ الدخول إلى البلاد التونسية.



ويُستثنى من الحجر الصحي الإجباري الوافدين الذين أثبتوا استكمالهم لعملية التلقيح.



